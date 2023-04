Jednička loňského draftu Banchero z Orlanda je nováčkem roku v NBA

Křídelní hráč Banchero ve své premiérové sezoně nastoupil v 72 utkáních, pokaždé v základní sestavě, a měl průměr 20 bodů, 6,9 doskoku a 3,7 asistence na zápas. Šestkrát dal více než 30 bodů. Tím se zařadil na druhé místo v klubové historii mezi nováčky. Lepší byl jen později hvězdný Shaquille O’Neal, který to při své první sezoně v NBA dokázal desetkrát. Byl nováčkem roku v roce 1993.

V historii klubu z Orlanda byl nejlepším nováčkem ještě před dvaadvaceti lety Mike Miller, který je nyní Bancherovým agentem. Banchero, který před draftem do NBA působil v univerzitním týmu Duke Blue Devils, považuje ocenění za splnění cíle. Po jeho oznámení připomněl rozhovor, který měl s Millerem při draftu.

„Podíval se na mě a zeptal se, jestli se stanu nováčkem roku. Sebevědomě jsem řekl ano. Byl to cíl, který jsem vždy měl. Něco, co jsem měl v hledáčku od chvíle, co mě draftovali. Jsem rád, že se mi to podařilo,“ řekl Banchero.

Coby aktuální jednička draftu získal ocenění pro nejlepšího nováčka jako první od úspěchu Karla-Anthonyho Townse v roce 2016. Jedničkou draftu byl také nováček roku 2018 Ben Simmons, ale ten to dokázal až dva roky po té, co si ho Philadelphia vybrala na první pozici.