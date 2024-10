Nejsem tu jen na dovolené. Effangová se na Azorech dala na posilování

Kuriózní velkou premiéru v dresu týmu Sportiva Azoris Hotels ve čtvrtek večer od 22:30 českého času čeká 178 centimetrů vysokou basketbalistku s africkými kořeny. Tři a půl tisíce kilometrů od svého posledního působiště, tedy Hradce Králové se postaví, světe div se, KP TANY Brno. Týmu, který ji v uplynulé sezoně připravil o český ligový bronz.

Effangová totiž vynechala start portugalské ligy a za azorský tým odehrála jen několik utkání v portugalském poháru. „No a už mám i medaili, to v Hradci byla poněkud obtížnější cesta,“ směje se 31letá hráčka.

Tak jaké to tady vlastně je, už jste stačila ostrovy poznat?

Já si to tu hrozně užívám, protože, co si budeme povídat, tohle je zkrátka dovolenková destinace a je to tu znát na každém kroku. I když tedy KP nevychytalo ideální přílet, když se sem dostaly v době hurikánu Kirk. Holky mi psaly, bály se a já psala, že koukám z okna a vidím léto.

Pamela Therese Effangová na tréninku českých basketbalistek

První zápas sezony jste ale v dresu Azorů chyběla. Nestihly se snad vyřídit administrativní kroky přestupu?

Ne, to se všechno vyřešilo v pohodě. Já byla jen nemocná, jinak už jsem tu byla k dispozici. Celé mé angažmá tady je však hlavně spojené s Eurocupem a jsme tak i domluvení s klubem. V lize jsou navíc limity na počet hráček z ciziny, takže budeme v tuzemské lize navíc rotovat.

Máte tady hodně legionářek z dalších států?

Dost. Španělka předvedla hned start z říše snů, fantastický začátek sezony. Ale k tomu musím dodat, že je to začátek jen v uvozovkách, protože už máme za sebou ostré zápasy, protože už jsme absolvovali portugalský pohár. A já už tu mám vlastně první medaili, protože jsme byli třetí. Po čtrnácti dnech!

Na tu jste se Hradcem nadřela asi více…

A to je právě hřebík uhozený na hlavičku. To jsem si přesně říkala, že jako první zážitek máte úspěch, navíc v takovémto příjemném týmu. Kulantně řečeno, nenadře se tu člověk na úspěch tolik.

Jaká je tedy portugalská liga pod dojmem jednoho kola a poháru?

Těžce se to zatím srovnává, ale z prvních dojmů se mi zdá, že se tu víc brání, zejména co se týče tlaku po celém hřišti. Jsou to ale opravdu jen první střípky, co jsem stačila vnímat. A překvapila mě také v prvním zápase úspěšnost střelby. Hodně vysoká čísla. Chyby v obraně se tu hodně trestají. Ale vzorek je to zatím hodně malý.

Odchod z Hradce možná někoho překvapil. Jak se tento přestup do exotiky zrodil?

On můj odchod byl na spadnutí už loni, já už měla pomalu sbaleno, když mi zavolal kouč Peter Bálint, že jde do Hradce, a já chtěla tedy ještě chvíli zůstat. Táhlo mě to ale stále jinam.

Bylo to ale pořád z vaší strany o koketování s polskými týmy, vystudovala jste polonistiku, čas od času o Polsku mluvila a najednou Azory?

Polsko je sice má srdcovka, ale já zkrátka z nabídky od jednoho polského týmu neměla dobrý pocit. Intuice mi říkala, že to nemám brát. A bylo to hrozně zvláštní, když to vše vzhledem i třeba k studiu polonistiky dávalo smysl. No a pak přišly Azory, a já hned věděla, že to je ono. Pak jsem se smála, protože to nikdo nečekal. Div jsem nespadla ze židle, když mi to agent volal. Nabídka byla ještě mnohem víc, než jsem původně čekala. Najednou jsem měla hrát Eurocup, krok dopředu v kariéře. To tu samozřejmě je, jenže k tomu je to právě tohle kouzelné místo Azorů.

Nebojíte se, že vás po chvilce malý ostrov omrzí?

Tak tady se nebojím radikálně říct, že opravdu ne. Já si tu dovedu představit moře stráveného času, protože je tady stále co dělat. A není to jen o koupání se v oceánu, ale když nakouknete dál, tak to je neuvěřitelná ochutnávka různé přírody. Jsou tu různá prostředí, nádherné druhy rostlin, sopky, vodopády.

Trošku jsme se tu hádali, jestli je to spíš Nový Zéland, nebo Indonésie Evropy.

A co vede? Ono se hlavnímu ostrovu totiž říká zelený ostrov. Nádherné.

V rozhovorech z Česka od vás ale mohli fanoušci basketbalu slyšet povídání o výletech na chalupu, o takovém vcelku typicky českém způsobu života. Jak to půjde skloubit se subtropickým ostrovem?

Ona to je pro mě obrovská životní lekce. Já byla vždycky zarytý odpůrce cestování. A tady na každý zápas musíme létat. Bez toho bych si to uměla představit. Ale život mě sem zavedl, je to něco zajímavého a byla bych zvědavá, kdo by takovou nabídku nechtěl zkusit a odmítl by.

Měla jste nabídku, která by to třeba úrovní trumfla?

Herně určitě ne, ale přiznávám, že jsem chvíli váhala nad nabídkou z Česka. Zkrátka jsem se trochu cukala, protože mě to prostě táhlo stále domů.

V Česku jste pomáhala tvořit basketbalové podcasty klubům ze severních Čech, rozjížděla instagram. Azory budou asi dost slušný materiál pro tuto prezentaci také, ne?

Chcete pěkné fotky? Přijeďte na Azory. Tady to sluší každému a jedna fotka je lepší, než druhá. Ale já to tady především vzala jako výzvu naplno se věnovat basketbalu.

Copak v Česku jste nebyla profesionální hráčkou?

Ano i ne. Já zvládala spoustu věcí. Podcasty, trénovala jsem děti, vystudovala vysokou školu. Ale tady si říkám, že mě to dostává do toho skutečně profesionálního módu. Starám se jen o to co jím, jak posiluji, jak spím… A že nám tu také dávají zabrat. Třikrát týdně tři tréninky, každý den minimálně dva. Osobně se vám v posilovně každý den věnuje trenér. Zkrátka nejsem tu na dovolené, i když je to tu dovolenková destinace. A to mi hraje do karet.

Už jste to na sobě pocítila?

Přibrala jsem čtyři kila!

To v basketbalu nemusí být zrovna na škodu.

V mém případě určitě ne, to by zrovna paní trenérka KPčka Marcela Krämer potvrdila. Potkaly jsme se, když jsem byla v mládeži, a ta mi kladla na srdce, že by to bylo dobré. To jsem na ní měla vždycky ráda, že se nebojí být přímá a upřímná.

Umí to i Portugalci?

Mám za to, že ano. Zatím se mi nestalo, že by po domluvě bylo něco jinak. Byli k nám velice otevření a upřímní, i třeba co se nominace a rotace hráček týče. Zkrátka víme, na čem jsme.

Tým KP Brno před zápasem Eurocupu na Azorských ostrovech.

Máte tedy dané, kolik toho odehrajete?

Ne že bychom měli rozpis, je to samozřejmě dané formou nebo taktikou. Ale řekla bych, že informace máme, a nebo když si o ně řekneme, tak je dostaneme.

Chceme vysokou hráčku, ale… TANY v posílení pivotek přešlapuje Když trenérka Marcela Krämer mluví o svém týmu, často žertuje, že je to parta curlerek či gymnastek, zkrátka nepříliš vysokých hráček. Za poslední dva roky vyzkoušel její tým několik zahraničních posil na podkošové místo, které se z českých zdrojů zaplňuje jen obtížně. Vždy s neúspěchem. „S trenérkou máme otevřenou komunikaci a už jsme si i přímo řekli, že potřebujeme vysokou hráčku. Na evropskou úroveň určitě, ale už i na českou ligu. Pokud chceme trápit Žabiny, nebo porážet Chomutov s obrovskou Kateřinou Rokošovou, tak jsme prostě malí,“ přemítá nad tímto postem křídelnice Kateřina Galíčková. Jedním dechem ale dodá, že problém může být i na straně týmu, nikoliv čistě na nepovedeném začlenění cizinek. „Nevím vlastně proč nezapadaly do konceptu. Chceme hrát rychlý basket a když je tam ta velká hráčka, vše se zase zpomalí…“ zamyslí se. Do dnešního duelu proti 190 centimetrové Španělce Terese Adaové a stejně vysoké Brazilce Monique Pereiraové tak vyrukují skoro deset čísel nižší Galíčková s Kopeckou, nebo velmi vysoká, ale nezkušená juniorka Tereza Trávníčková. „Mohli jsme zvolit cizinky, ale ve stejné výkonnosti, jako české hráčky, a tak nám to tolik nedávalo smysl. Víme, že tým má své limity, ale také víme, jak umí také překvapit. Musíme se na to nyní dívat pozitivně, tak jako jsme své síly koncentrovali na naše silné stránky minulý rok s Antalyí,“ přidává pohled generální manažer klubu Richard Foltýn. Královopolanky tedy už téměř jistě opět vsadí na nižší sestavu, která spoléhá na rychlost a přesnou střelbu z dálky. „Eurocup pojedeme čistě v českých hráčkách, protože teď žádnou kvalitní vysokou pivotku neseženete. Já ani Anežka Kopecká nejsme dost vysoké, takže potřebujeme doplnit centimetry a všechny vysoké hráčky jsou nyní zavedené v soupiskách jiných klubů po Evropě. Až vypadnou, tak teprve asi budeme někoho hledat,“ uzavírá Galíčková.

Když tedy mluvíte o profesionalizaci, je to i třeba signál pro reprezentaci, připomenout se?

Hlavně mi nikdo nebude vytýkat, že nemám zahraniční zkušenost. A když odpadne tento argument, snad moc dalších už není, abych nedostala šanci na reprezentaci. Ona je to pro mě citlivá otázka. Výkony se snažím dlouhodobě říkat si o šanci a pozvánky. Dlouhou dobu se pohybuji na předních příčkách statistik českých hráček, tak snad to vyjde.

V reprezentaci to ale podle vašich dřívějších slov bylo tak, že nejprve jste byla moc mladá a rázem jste byla příliš stará. Jak to berete teď?

Já totiž doufám, že to bude se mnou, jako například u Žabin. Vždyť tam nejzkušenější hráčka Petra Záplatová rozhodla o jejich účasti v Eurolize. Já si tedy říkám, že to je signál pro to, řídit se aktuální formou. Není lepší parametr k výběru do reprezentace. Já ale nejsem ten, kdo to vybírá.

Nebojíte se ale, že na vás až na Azorech nebude vidět?

Kdo chce, tak v době internetu zápasy najde. Snažím se být aktivní na sociálních sítích a jdu tomu naproti, abych vidět byla.

Dnes proti vám vyrukuje KP Tany Brno, znáte se velmi dobře. Co je tady čeká?

Já jsem obrovsky zvědavá na naši konfrontaci. Kpčko sleduji a ten klub je mi obrovsky sympatický. Ryze český kádr a dokonalá sehranost dělá potom opravdu hodně, což od nich znám moc dobře z Hradce. Nechci si dělat žádné alibi, ale je fakt, že náš tým je nově poskládaný. Ani Portugalky v týmu nejsou z většiny Azořanky. Nebylo ještě dost času na vypilování dokonalé souhry. Všechny jsme tu ale profesionálky, takže to bude opravdu tuhá bitva, silový basketbal. Na naší straně je ale určitě výšková převaha na postu pivotek, tak snad toho dokážeme využít.

Předávala jste rozumy trenérům?

Určitě. Když soupeře dobře znám, tak by mi bylo i blbé nevyužít toho ve prospěch svého týmu.

Přišli oni, nebo jste se sama přihlásila o slovo?

Já to měla na jazyku už od příletu. Přemýšlela jsem nad tím, jestli po mě nesáhli i z tohoto důvodu, protože já přiznávám, že u mě to roli hrálo. Zkrátka vím, že se podívám do Česka. Ona celá tato eurocupová skupina se z českého pohledu povedla, protože ve španělském Ferrol je Julie Pospíšilová, a tak jde tedy o nejvíc českou skupinu. Na konci je jistota, že nějaká Češka se bude radovat z postupu. Ale abych se vrátila k té otázce. Ony přišly i samy hráčky. To mě obrovsky potěšilo, protože když si rýpnu, tak to je rozdíl proti Hradci. Zkoušela jsem skautovat už tam, vypisovala jsem hráčky soupeře a tolik to nikdo nebral. Tady jsem ke každé holce KP napsala, čím je typická, jaké má silné stránky, upozornit na sílu celého týmu. Máme je naskautované, jsou rychlé ve směru dopředu. Spíš pak tyto detaily. Uvidíme, jestli to půjde vidět.