Koše vs. fyzika. Effangová: Děda tam nahoře asi vyslyšel moje prosby

„Z výhry jsme úplně nadšené. Jsem ráda, že jsme si vynahradily nepovedený konec základní části ligy, kde jsme skončily až páté. Navíc už rok máme v hlavě, že nám uteklo vítězství v poháru právě v souboji s KP. Byla jsem moc ráda, že na nás vyšlo Brno a měly jsme šanci jim to vrátit. Konečně si sedly všechny detaily naší hry a ukázalo se to na hřišti,“ vzpomíná Effangová na loňské Final 4 v Nymburce, kde Hradecké Lvice podlehly ve finále právě KP.

Při absenci suveréna ligové soutěže ZVVZ USK Praha v poháru je cesta ke zlatu pro zbytek ligy na Final 4 otevřená, což dodává na atraktivitě i důležitosti mezi ostatními celky.

„Jely jsme sem s tím, že chceme vyhrát. Po bitvě je samozřejmě každý generál a můžu vám vykládat, jak jsem stoprocentně věděla, že vyhrajeme. Byly tu ale čtyři velmi dobré týmy, vyhrát mohl každý a jsem nadšená, že se to povedlo nám,“ usmívá se basketbalistka s konžskými kořeny.

K úspěšnému finále nakročily Lvice už v sobotu odpoledne, když v semifinále zničily pražskou Slavii, se kterou prohrály oba dva vzájemné zápasy základní části ŽBL.

„V semifinále jsme si splnily další náš rest ze sezony, protože se nám proti Slavii letos vůbec nedařilo. Díky snadnější sobotě jsme ušetřily trochu sil navíc, které se projevily i ve finále,“ míní pětadvacetiletá křídelnice.

Nedělní finále bylo o poznání vyrovnanější, a i když Východočešky po většinu průběhu vedly, nedokázaly soupeřky setřást. Ještě v poslední minutě bylo skóre vyrovnané, pak však přišel klíčový koš Kristýny Minarovičové s faulem, který poslal definitivně Hradec za titulem.

„Musím hrozně pochválit Kristýnu Minarovičovou, která se nebála to v závěru vzít do svých rukou a těžkými nájezdy to rozhodla v náš prospěch. Dostala svým klidem celý tým do psychické pohody, protože nás dostala do vedení a z té pozice se jde do koncovky výrazně lépe. V závěru nás podržela obrana a entuziasmus, ten napište caps lockem, tak byl důležitý,“ směje se autorka osmnácti finálových bodů.

Pamela-Therese Effangová (vlevo) z Hradce Králové přebírá cenu pro nejužitečnější hráčku Final Four Českého poháru.

I ona sama ale přispěla důležitými koši, když svůj tým nastartovala deseti body v první čtvrtině, v úplném závěru pak dvěma šestkami pečetila výhru i konečné skóre 68:63.

„Před zápasem jsem prosila dědu tam nahoru, aby mi pomohl a zřejmě mě vyslyšel, protože některé ty střely byly proti fyzice a nechápu, že spadly do koše. Cena MVP je krásná, jsem za ní strašně šťastná a doufám, že se to ještě někdy zopakuje,“ neskrývá radost rodačka z Prahy.

Teď čeká Východočešky krátký odpočinek a už ve středu cesta do Nymburka k prvnímu utkání čtvrtfinálové série play off ŽBL.

„Turnaj jsem si moc užila. Děkuji organizátorům i našemu celému týmu. Teď už ale přepínáme hlavu na play off. Neklademe si nízké cíle. Teď je před námi Nymburk, který chceme vyřadit v co nejkratším počtu zápasů a pak se uvidí,“ uzavírá Effangová.