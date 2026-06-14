Otřepe se Nymburk z debaklu? Po 23 letech určí mistra nejočekávanější zápas

Středočeši se do hlavního města stěhují, protože vlastní halu kvůli dopředu plánované jiné akci nemají k dispozici. Ale velká komplikace by to pro ně být neměla, na Královce hrávají zápasy v Lize mistrů.
Naopak Pardubičtí možná budou potřebovat více času k adaptaci. „Jsou tam tvrdé obroučky, asi nepadne moc bodů,“ upozorňuje kapitán Východočechů Kamil Švrdlík.
Změna dějiště je jistě výhodou pro fanoušky, do hlediště se jich vejde více. A rozuzlení tak dramatické série si bouřlivou kulisu zaslouží.
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Pardubice přežily, Nymburk vyprovodily s výpraskem. Finále rozhodne sedmý zápas
Až dosud ve finále platilo, že pokaždé zvítězil domácí tým. Také proto je Nymburk pořád favoritem. Nicméně v sobotním šestém utkání utrpěl těžký direkt, prohrál vysoko 57:89.
„Občas máte takovýhle den. Oni získali sebevědomí a dávali střely, nám to tam naopak nepadalo, ani snadné střely, a o sebedůvěru jsme přišli,“ hodnotil trenér Nymburka Oren Amiel. „Do dalšího zápasu půjdeme opět připraveni vyhrát, jen potřebujeme najít energii a oklepat se z té rány. Ale na konci dne nezáleží, jestli prohrajete o dva body, nebo o třicet. Je to jedno, pořád je to jen jedna porážka.“
Středočeši usilují o 21. titul z posledních 22 dohraných sezon, neuspěli jen před třemi lety, kdy slavila Opava. Od příštího ročníku se sloučí s pražskou Slavií, a tak mají velkou motivaci rozloučit se s veleúspěšnou érou „samostatnosti“ ještě jedním triumfem.
„Série si asi zaslouží takové rozuzlení. Bude to hezké vyvrcholení sezony, na které se mohou všichni těšit,“ předesílá nymburský rozehrávač Ondřej Sehnal.
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„Nymburk je hodně zkušený tým, tohle je nevyvede z míry. Možná budou trochu nervózní, že se hraje sedmý zápas, ale s tímhle to souviset nebude,“ myslí si Švrdlík, že sobotní vysoká výhra pro jeho tým nebude příliš velkou výhodou.
I Pardubice samozřejmě žene obří touha uspět, vždyť ve finále jsou vůbec poprvé v historii samostatné české ligy. V minulé sezoně vypadly už v osmifinále, tehdy hrály první ročník pod vedením trenéra Jana Šotnara. Teď už je úspěšný kouč vede k úplně jiným metám.