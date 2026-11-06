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Otazník El Nordika: Vyoral ano, či ne? Ústí: Třeba Děčín vysílá fejkové zprávy

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
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  12:21
Děčínský rozehrávač Tomáš Vyoral při trestném hodu, v pozadí Josef Gabriel.

Děčínský rozehrávač Tomáš Vyoral při trestném hodu, v pozadí Josef Gabriel. | foto: Radek Váňa / BK Olomoucko

Děčínský rozehrávač Tomáš Vyoral střílí na ostravský koš.
Pardubický Robert Bonham zakončuje přes Tomáše Vyorala.
Marek Houška z Děčína se raduje ze zakončení na brněnský koš.
Děčínský rozehrávač Tomáš Vyoral u míče
42 fotografií
Nejšťavnatější příběh basketbalového El Nordika, který by byl i nejsledovanější, dostal zápletku. Vyrukuje přeběhlík Tomáš Vyoral na ústeckou Slunetu? O minulém víkendu si děčínská posila v Písku pochroumala koleno po diskutovaném faulu Jana Karlovského a její start v ligovém trháku je nejistý.

„Tomášovo zranění se lepší, a poměrně rychle, ale nejde říct, zda bude připravený už na sobotu,“ nedává děčínský sportovní manažer Jakub Důra odpověď na to, zda se čtyřiatřicetiletý olympionik postaví týmu, kde poslední dvě sezony působil.

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Hlavně v hokeji je zdravotní stav hráčů před veřejností a soupeři tabu a bylo by netaktické, kdyby se i Děčín choval jinak. Ústí se nejasnými signály ukolébat nenechá.

„Těžko říct, jestli z Děčína vysílají fejkové zprávy, jak je Tom na tom. Myslím, že pokud to trošku půjde, Vyo si El Nordiko nenechá ujít, obzvlášť doma,“ tipuje ústecký manažer Vladimír Hejl.

Vyoralovo zranění vzbudilo rozruch, Karlovský ho v neděli poslal ramenem na palubovku. Děčín už to k vyšší instanci nehnal.

Tomáš Vyoral ještě v ústeckém dresu.

„Rozhodčí se šli podívat na video a překvapili nás, že to nechali jako standardní faul. Nám se to zdálo za jeho hranou, přišlo nám to jako faul flagrantní,“ zmínil Důra zákrok, který je extrémně tvrdý, nebezpečný nebo nesportovní, mimo rámec běžné hry. „Nechci věřit, že by ho chtěl zranit, ale když popíšeme fakta, nechtěl hrát balon a Tomáše trefil nevybíravě ramenem. Nešlo nám ale o lynčování, o protestu jsme neuvažovali.“

Hejl nemá na Karlovského zákrok tak rázný názor. „Karlose znám, neviděl bych v tom úmysl. I na videu je trošku vidět, že je překvapený, není si jistý, jestli to nebylo moc. Těžko říct, on je tvrdý, Vyo taky, šli do sebe a potkali se. Chtěl ho ubránit, být tam tělem, ale přišel pozdě,“ viděl manažer Slunety.

Dodatečný trest by mu spíš neudělil. „Takových zákroků je víc, nemám na to úplně vyhraněný názor. Je to nepříjemné, Vyovi to taky nepřeju, ale znám Karlose,“ brání píseckého podkošového hráče, jenž působil i v Ústí nad Labem.

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Kromě Vyorala ztratil Děčín v Písku i křídelníka Mortanta. „Špatně se odrazil, svalové zranění. Patří to ke sportu, je to stinná stránka. Snad to nebude na dlouho,“ doufá Důra.

I bez dvou opor Válečníci sehráli dobrou partii na palubovce lídra Slavie, kde po boji padli 78:89.

„Naši dva nejdůležitější hráči ze základní rotace nebyli, věděli jsme, že budou chybět hodně. Plnohodnotného rozehrávače máme v tuto chvíli jen Máru Houšku, přesto jsme si na zadek ze Slavie nesedli,“ vypíchl kapitán Válečníků Tomáš Pomikálek.

Děčínští fanoušci v Praze na zápase se Slavií

V hale na Královce vytvořili fanoušci Děčína skvělou atmosféru a Pomikálek ligového krále popíchl: „Slavia aspoň vidí, že může mít taky hodně fanoušků, jen musí přijet Děčín.“

Hodně fanoušků bude i na El Nordicu, halu tradičně vyprodají.

Bouřlivá kulisa, vypjaté derby, hezký basket?

Armex Energy Děčín – Sluneta Ústí n. L., sobota 18.00

Tomáš Grepl (trenér Armex Energy Děčín): „Komentář před derby Děčína s Ústím v podstatě není pozvánkou, protože samotný náboj zápasu fanoušky sám o sobě dostatečně láká. Jsem přesvědčen, že nás požene plná Maroldovka, a tím spíš je třeba, abychom předvedli výkon na hranici svých možností po celou dobu zápasu. Uvidíme, v jaké sestavě nakonec budeme, každopádně chceme udělat maximum pro kvalitní výkon, který ideálně povede k naší sedmé výhře v první polovině soutěže.“

Děčínský trenér Tomáš Grepl

Martin Kučírek (hráč Armex Energy Děčín): „Ústí hraje rychlý basket, jejich útok stojí převážně na kvalitních zahraničních pilířích. V takto vypjatém utkání bude rozhodovat každá chyba, my se chceme vyhnout zbytečným ztrátám, každý doskok bude hrát roli. Věřím, že nás plná hala bude hnát dopředu, těším se na bouřlivou atmosféru.“

Tomáš Reimer (trenér Slunety Ústí nad Labem): „Domácí budou mít lehkou výhodu v tom, že mají více hráčů, kteří vědí, co derby znamená pro lidi i pro celý region. Kdybychom s nimi začínali u nás, bylo by to snazší, pomohli by nám fanoušci, kteří tu nově vytvořili super kotel. To nám jako týmu hrozně moc pomáhá. Bude to tvrdý zápas, nedarují nám nic, jsou tam blízko diváci, kteří na vás třeba křičí. Musíme se na to připravit basketbalově i mentálně. Nebude to snadné, ale další prohru už si nemůžeme dovolit.“

Filip Kábrt (hráč Slunety Ústí nad Labem): „Na Děčín koukám a mají moc dobrý tým. Vyorala, který hrál s námi, dobré cizince, plno mladíků, co mají chuť bránit. Bude to obranný, ale pohledný basket! A těším se na atmosféru derby, i když se hraje v Děčíně.“

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