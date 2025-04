Trapas, dva body za čtvrtinu! Mám chuť něco rozmlátit, zuřil trenér Levhartic

„Mám chuť tady něco rozmlátit, protože co jsme produkovali, byla naprostá ostuda. Na něco jsme se připravili, něco jsme si ukázali a nebyl tam z toho ani zlomek,“ čertil se na webu soupeře Petr Treml mladší, trenér domácích Levhartic.

Po minutě a čtvrt Eliška Brejchová vyrovnala na 2:2, ale od té doby Chomutov ani ťuk. Vyslal dalších 15 střel, žádná už v první desetiminutovce síťkou nepropadla. Zoufalství se stupňovalo a trvalo ještě dvě minuty ze druhé čtvrtiny, než se trefila Monika Fučíková.

Pozdě Brno honiti.

„Nám zápas sedl, Chomutovu nikoliv,“ tvrdila Marcela Krämer, trenér KP Tany Brno. „Holky si zaslouží obrovskou pochvalu. Hrály, jak mají. Doskakovaly, nedovolily soupeřkám dávat jednoduché koše, valily do protiútoků. Naše rozehrávačky dokázaly měnit tempo hry, což je obrovský problém v basketbalu a neumí to každý. Asi jim koupím lízátka.“

Zato v domácí šatně na žádné cukrbliky nálada nebyla. „Začátek, to byla vysloveně ostuda. Úplně rozsypaný útok, úplně rozsypaná obrana, nedonutili jsme soupeře ani k jednomu faulu, prostě všechno špatně,“ hromoval Treml. „Teoreticky to mohl být poslední domácí zápas sezony, jde o třetí místo, a přitom způsob, jakým k němu některé hráčky přistoupily… To se prostě s takhle důležitým utkáním neslučuje.“

Levhartice Chomutov v EuroCupu proti týmu Movistar Estudiantes (Španělsko).

O oddechových časech křičel, o přestávce prý nikoli. „Holky si to vyříkaly samy,“ vykreslil na stránkách Levhartic. Odmítl, že by jeho tým svázala důležitost utkání. Vždyť Chomutov i letos startoval v EuroCupu. „Nervozita podle mě je, když mi míč vypadne z ruky, nedám střelu nebo něco zkazím v útoku. Ale za nervozitu rozhodně nemůžu považovat, když se někdo třikrát na něco vykašle v obraně, neudělá to, co má, nevyběhne, nedá tělo – to není nervozita, to je prostě Nechce se mi.“

Brněnský celek se ujal vedení 2:0 v sérii a v neděli může oslavit bronz. Chomutovský kouč své svěřenkyně ještě bude týrat reprízou zápasu. „Na stěžejní pasáže se podíváme a já doufám, že holky nakopne, když uvidí, jak to vypadalo z venku, z pohledu diváků,“ nadhodil Treml; do chomutovské haly jich přišlo 526.

Budou Levhartice zase zkrocené, nebo se v nich probudí šelmy?