Ostravští našli v derby svou tvář, bojovali, nebáli se schytat ránu

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  11:43
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Lukáš Palyza z Ostravy se tlačí ke koši Opavy, brání ho Ethan Chargois.

Lukáš Palyza z Ostravy se tlačí ke koši Opavy, brání ho Ethan Chargois. | foto: NH Ostrava

Ostravský trenér Adam Choleva se raduje z výhry v derby s fanoušky.
Ostravský Erik Howlin se fotí s fanouškem.
Ostravský pivot Andre Screen naživo i na grafice.
Elijah Tucker se hecuje s opavským spoluhráčem.
13 fotografií
I ve druhém vzájemném utkání tohoto ročníku národní ligy basketbalisté NH Ostrava porazili krajského rivala BK Opava. Po vítězství v Opavě v úvodním kole soutěže 89:77 uspěli v sobotní odvetě základní části doma 77:72.

„Po zápase s USK (Ostravané minule doma podlehli Pražanům 82:85) jsme našli ztracenou tvář, kdy jsme bojovali o každý doskok, o každý centimetr a v obraně jsme si výborně pomáhali,“ těšilo ostravského trenéra Adama Cholevu. Ocenil, že mimo jiné Oleksandr Bjelikov a Michal Svoboda se srdnatě stavěli do cesty pivotům hostů. „To je přesně ta naše tvář.“

Opavané doplatili na neproměňování trestných hodů, z 27 dali 14, což je úspěšnost bezmála 52 procent. „Ty šestky nás bolí hodně,“ přiznal opavský trenér David Zach. „Byly momenty, kdy jsme mohli jít přes Ostravu, ale při šestkách jsme selhali. Špatných věcí ale v naší hře nebylo až tolik. Nezvládli jsme maličkosti.“

Podotkl, že na hře opavského mužstva už byla znát lepší energie. „Na ní pracujeme a přináší nám vyrovnané zápasy. Jen nejsme schopni přetočit je k vítězství. Pořád nás trápí několik chybných rozhodnutí,“ konstatoval Zach.

Ostravští vyhráli, byť měli úspěšnost tříbodových střel jen 15,4 procenta, zatímco hosté o šest procent vyšší. „Michal Svoboda neproměnil ani jeden z devíti trojkových pokusů, což jsem u něj nezažil,“ řekl Choleva. „I kdyby přišel do haly házet v noci, tak bude mít lepší číslo, ale to jsou zápasy, které budují šatnu a tým. Porazit Opavu se nepoštěstí pokaždé a navíc před plným Tatranem. Takto musíme hrát dál – s respektem ke každému soupeři a bojovat o každý míč.“

Hosté se stále potýkají s marodkou, v sobotu jim chyběli Šimon Puršl, Matěj Svoboda a Jakub Šiřina. „Na to se vymlouvat nechci. Máme široký kádr, abychom se s tím popasovali,“ prohlásil David Zach.

Ostravský trenér Adam Choleva se raduje z výhry v derby s fanoušky.
Ostravský Erik Howlin se fotí s fanouškem.
Ostravský pivot Andre Screen naživo i na grafice.
Elijah Tucker se hecuje s opavským spoluhráčem.
Andre Screen z Ostravy zakončuje na opavský koš.
13 fotografií

Po 12 kolech jsou Opavští se čtyřmi výhrami a osmi porážkami až desátí. Před sebou mají deset utkání, aby se probojovali mezi nejlepších osm celků, které budou hrát v nadstavbové skupině A1.

„Víme, jak na tom jsme. Potřebujeme vyhrávat kdekoliv. Vítězství v Ostravě by nám hodně pomohlo, ale soupeř má pozitivní sezonu a dobré mužstvo. Skvěle hraje Lukáš Palyza, který má excelentní formu. Je vidět, že jim to funguje,“ pochválil protivníka David Zach.

NH Ostrava má k dobru utkání v Písku a zatím je se sedmi výhrami a čtyřmi porážkami čtvrtá.

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