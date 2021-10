Srbské basketbalistky v Ostravě neobstály. Už jsou pryč

„V přípravě vypadaly nadějně, ale nebyly posilami,“ uvedla ostravská trenérka Iveta Rašková. „Vulovičová je sice vysoká, ale fyzicky nestíhala, bylo to pro ni příliš rychlé. Aby si zvykla, byla by to práce do konce sezony, ale u cizinek nevíte, zda zůstanou i další rok. Proto jsme se rozhodli pro radikální řešení.“

Jovančevičová v průměru odehrála 14:07 minuty a měla tři body na zápas, Vulovičová 11:21 a dva body.

Z cizinek vyjma Slovenek zůstala jen chorvatská křídelnice Josipa Silovová. „Je velmi pracovitá a výborná střelkyně, i když to ne ve všech zápasech prokázala. Ale do týmu zapadla velmi dobře. Určitě bude ještě lepší,“ doufá Rašková.

Nově s týmem začala trénovat někdejší mládežnická reprezentantka Adéla Smutná, která se vrátila po dvou letech studia v Americe.

V neděli se Ostravanky v 5. kole ligy od 18.00 v hale Tatran utkají s Trutnovem. A bude to souboj nejhorších dvou celků soutěže, které dosud nezvítězily.