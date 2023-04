Kouč Ostravy po porážce s Ústím: Utkání poznamenal náš špatný začátek

„Utkání poznamenal náš špatný začátek,“ prohlásil ostravský trenér Adam Choleva. „Ústí se chytlo. My jsme... Nevím, jestli jsme byli přemotivovaní, ale nervózní ano. Nevycházelo nám to, co jsme chtěli. V útoku jsme zbytečně ztráceli balon.“

Ostravský křídelník Michal Svoboda souhlasil, že měli mít lepší start zápasu. „Těch prvních pět minut byla hrůza,“ komentoval stav 2:12.

Proč? „Nevím. Možná tam byla nějaká nervozita, protože jsme potřebovali vyhrát, abychom si polepšili v boji o šesté místo, šance na něj bychom měli ve svých rukách,“ odpověděl Svoboda.

„Pomohl nám dobrý vstup do zápasu, a přestože se soupeř na nás několikrát dotáhl, vyšly nám i nějaké těžší střely a výsledek jsme si pohlídali,“ uvedl ústecký křídelník Spencer Svejcar, jehož domácí nemohli zastavit.

„V prvním poločase měl Svejcar trojky stoprocentní, proměnil všech pět střel,“ upozornil Choleva. „Pak jsme na něj nasadili Majka Svobodu, který odehrál nejlepší zápas, ale bohužel to nestačilo.“

Basketbalisté NH Ostrava Malik Morgan (vlevo) a Matěj Snopek sledují, jak Sukhmail Mathon z kleku dává koš.

Ostravští se shodli, že jim nevyhovuje rychlá hra Ústí nad Labem. „Mají takový specifický styl, dopředu chodí opravdu hodně rychle. Připravovali jsme se na to, i na Spencera Svejcara, věděli jsme, že je skvělý střelec, ale v první čtvrtině nám dal pět trojek, takže to bylo těžké,“ uvedl Michal Svoboda.

„K tomu proti nám pokaždé trefují těžké střely. Nevím, zda je to naší nemohoucností v obraně, nebo jsou tak dobří, ale mají svou tvář,“ uvedl Choleva. A dodal: „Naštěstí se s nimi letos už nepotkáme.“ Hned se však zarazili. „Vlastně bychom na sebe ještě mohli narazit v play off,“ usmál se kouč.

Jistotu předkola Ostravští už mají. Ve středečním, posledním kole nadstavbové skupiny A1 se mezi nimi, Kolínem a Opavou rozhodne o umístění na šesté až osmé příčce. Všechny tři celky mají shodně 16 výher, přičemž Ostrava končí v Kolíně a Opava přivítá Děčín. Konečné pořadí určí vzájemné zápasy.

„V Kolíně to bude extrémně těžké, ale musíme pro výhru a nejlépe o patnáct bodů, udělat všechno,“ burcuje Michal Svoboda. „Přímý postup do čtvrtfinále by byl pro Ostravu skvělý výsledek.“

Už tak ale Ostravští mohou být spokojeni s tím, že po letech probojovali do skupiny A1.

„Ano, je to dobré, ale všichni cítíme, že bychom mohli dosáhnout ještě více,“ uvedl Michal Svoboda.

Co k tomu bude potřeba? „Srdce, musíme bojovat od první minuty a nic nevzdat. Dokud není konec, pořád šance na šestou příčku je,“ řekl ostravský křídelník.