Děčín podpoří papíroví diváci, ale ne hned. Zápas s Ostravou odložil virus

Nová nuť je pátým týmem NBL, které nemoc covid-19 narušila program. S největší pravděpodobností Ostravany čeká karanténa. Informovalo o tom vedení soutěže.

Ze středečního programu tak zůstaly čtyři zápasy Svitavy - Hradec Králové, Olomoucko - USK Praha, Nymburk - Opava a Brno - Pardubice. Ústí nad Labem už dříve kvůli karanténě zrušilo duel v Kolíně.

„Dnes ráno klub informoval o potvrzené nákaze u jednoho ze svých hráčů. Z tohoto důvodu musí být odložen dnešní zápas 7. kola Nové huti v Děčíně. O dalších odkladech jejích utkání se bude rozhodovat na základě stanoviska krajské hygienické stanice, přičemž tým se vší pravděpodobností čeká povinná karanténa,“ uvedlo vedení NBL.

Bez fanoušků ani koš

„Naši fanoušci nám budou chybět a tohle je způsob, jak je aspoň nějak nahradit a trochu kluky podpořit,“ vysvětlil Jakub Důra, sportovní manažer Válečníků. Jen za pondělí se vytiskla desítka diváků, klub pro ně přichystal první čtyři řady na žluté tribuně Armex Sportcentra.

Figuríny fanoušků z kartonu měla v květnu třeba i fotbalová Slavia, která to zpoplatnila bez koruny pětistovkou. Děčín nevybírá nic, stačí poslat fotku. „A z těch, co ji dodají, ještě vylosujeme výherce zajímavých cen,“ prozradil Důra.

Válečníky měla čekat série čtyř domácích zápasů bez diváků. V sobotu by měli dorazit hráči USK, příští středu Opava, příští sobotu televizní derby s rivalem Ústím, které by už mělo být po karanténě. „Fotky chceme přidávat průběžně a věříme, že po prvním zkušebním utkání zájem ještě vzroste.“

Děčínští basketbalisté slaví výhru před prázdnými ochozy.

Děčín už zažil, jaké to je, hrát bez svého vyhlášeného publika; jeho domácí duel s Pardubicemi byl posledním v loňské sezoně NBL.

„Vyzkoušeli jsme si to a je to strašný nezvyk,“ vybavil si děčínský křídelník Tomáš Pomikálek. „Na venkovních zápasech možná člověk ocení, že se hraje bez lidí, ale obzvlášť v naší hale nám fanoušci budou hodně chybět. Jsou naším hnacím motorem a motivací k lepším výkonům. Bohužel to budeme muset nějaký čas vydržet.“