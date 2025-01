Basketbalista Heinzl věří v zázrak. Byli jsme mentálně trochu zhroucení, přiznal

„Všichni jsme stoprocentně věřili, že to bude lepší, že budeme hrát na jiných pozicích, ale bohužel to nevyšlo. Ale zabojujeme a třeba to dopadne jako minulý rok,“ řekl pivot Dominik Heinzl, který je Ostravě pátou sezonu. Jen v roce 2022 si na jeden ligový ročník odskočil do Ústí nad Labem a Olomoucka.

Co říkáte tomu, že v posledním kole základní části máte ještě naději, byť malou, na postup do nadstavbové skupiny A1?

Ano, šance je, ale hodně malá. Budeme se modlit a doufat, že to vyjde. A když ne, tak zapneme, abychom začali vyhrávat.

V minulém kole jste výhrou nad Jindřichovým Hradcem utnuli sérii devíti porážek v řadě. Jaké to bylo neustále prohrávat?

Už jsme byli mentálně trochu zhroucení, hlavy dole, takže snad nás ta výhra nakopne, nastartuje a udržíme se na vítězné vlně.

Nepoznamenaly porážky atmosféru v týmu?

Týmová chemie je tady výborná, všichni kluci jsou pokorní, všichni se snažíme vyhrávat. Bojovnost v mužstvu je.

Jenže některé vaše předchozí prohry byly pořádně smolné, třeba s Opavou a Ústím nad Labem jen o bod. Sráželo vás to?

To je přesně ono... Jak začnete prohrávat, ztrácíte sebevědomí a to nám hodně chybělo. Člověk si pak tolik nevěří na střely, necítí se komfortně, když jde do koše, a to je to, co nám scházelo. Snad to už bude lepší.

Liga je ale hodně vyrovnaná. Souhlasíte?

Je brutálně vyrovnaná. Poslední tři roky mi přijde, že může vyhrát každý s každým.

Poznamenaly vaše výkony i trable s rozehrávačem? Matej Majerčák se hned zranil, takže přišel Litevec Adomas Sidarevičius, jenže i on už je na marodce, a tak dorazil Američan LaQuincy Rideau.

Je to těžké. Chyběla nám hlava, ta organizace hry nebyla taková, jaká by měla být. Snažili jsme se pomoci si dalšími kluky, kteří však na tu roli nejsou zvyklí. Nemůžeme od nich očekávat, že najednou vezmou roli, jakou předtím neměli.

Co si slibujete od zbytku sezony?

Doufám, že dopadne jako ta minulá... Za tím si stojím, nic nevzdáváme. Hlavně už nesmíme dělat blbé ztráty. Na ty hodně doplácíme. Třeba s Brnem (prohra 75:82 ve 20. kole) jsme jich měli dvacet šest, což je hrozně moc. Ten počet musíme snížit, zchladit hlavu a snad to pomůže k tomu, že budeme vyhrávat.