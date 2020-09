Ostravští přivedli posily, navrátilce Alleyna a nováčka Watermana

Zatímco Kanaďan Alleyn nastoupil už v prvním kole národní ligy v sobotu proti Královským sokolům z Hradce (66:73), Američan Waterman čeká na vyřízení potřebných formalit.

Ostravský trenér Peter Bálint uvedl, že příchod cizinců byl nezbytný. „Ukázalo se to hned proti Královským sokolům, protože my neohrozíme koš... Když nedá body Bohačík, nebo tentokrát mladý Týml, tak jsme impotentní,“ upozornil Bálint.

„Dali jsme šedesát šest bodů, což je tristní. S tím se nedá vyhrát. To bychom museli mít ještě daleko lepší obranu, i když ta ve druhém poločase byla dobrá, dostali jsme jen třicet bodů.“

Takže cizinci Ostravě pomohou? „Doufám,“ odpověděl kouč.

„Určitě,“ rezolutně tvrdí ostravský křídelník Filip Šmíd. „Potřebujeme nějaké hráče. Až nás bude více, bude to lepší.“

Justus Alleyn, který se do Ostravy vrátil po roce, proti královéhradeckému celku odehrál téměř 27 minut a dal devět bodů. Z devíti tříbodových pokusů se trefil jednou.

„Na Alleynovi se projevil jet lag,“ upozornil Bálint, že rozehrávač přiletěl ze zámoří a nestačil si srovnat biorytmus. „Netrefil nějaké otevřené střely, ale až si vše sedne, tak je dávat bude.“

Od Watermana si slibuje, že mužstvu pomůže na doskoku. „A měl by to být dobrý střelec, takže budeme trochu nebezpečnější.“

Peter Bálint přiznal, že zahraniční posily hledali dlouhou dobu. „Chtěl jsem, aby tady byli dříve, ale covid dělá své, takže dovést hráče z Ameriky byl problém,“ uvedl trenér. „Ze začátku jsme hledali v Evropě, Chorvaty, Srby, ale nikoho adekvátního jsme nenašli, a tak uvidíme. Snad jsme vybrali dobře.“

Co Ostravským po minulé špatné sezoně první ostrý duel sezony ukázal? „Že musíme hrát od začátku, a ne až ve druhém poločase, kdy si něco řekneme v šatně, jak tomu bylo s Královskými sokoly,“ řekl Filip Šmíd.

„Pokud nebudeme chtít běhat a nebudeme agresivní jako druhý poločas, tak nemůžeme hrát vůbec s nikým,“ prohlásil Bálint. „To je přesně to, co klukům říkám od začátku přípravy, před každým zápasem. Pokud to nepochopí, budeme pořád takto prohrávat. Zlepšit se můžeme, jen když budeme předvádět hru jako skoro celý druhý poločas s Hradcem kromě posledních dvou minut.“