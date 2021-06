Ostravští basketbalisté mají mladého trenéra. A musejí tým posílit

„Vidíme na něm chuť pracovat, má ke klubu vztah a pochází z trenérské rodiny, takže si myslíme, že ty geny tam budou,“ usmál se ostravský manažer Tomáš Ostarek.

Cholevův otec Zbyněk byl coby asistent u úspěchů někdejší novojičínské Mlékárny Kunín. Poté trénoval Prostějov a nyní učí tělocvik na gymnáziu v Novém Jičíně.

„Adam je dobrá volba a doufáme, že tady zůstane delší dobu,“ dodal Ostarek s tím, že uzavřeli víceletou smlouvu. Vedení klubu mu však dalo podmínku, že letos začne studovat profesionální trenérskou licenci.

Přesto, nemají Ostravští obavy, že v týmu budou i starší hráči než jejich trenér? „Ne, to ne. Kluci ho respektují. To bude v pořádku,“ odpověděl Ostarek.

Připustil, že po sezoně se zajímali o situaci na trenérském trhu. „Ale počítali jsme s tím, že Adamovi příležitost dáme. A že jsme udělali dobře, jsme si ověřili minulé dva měsíce, kdy mužstvo připravuje už sám bez trenéra Petera Bálinta.“

Právě Bálint přivedl Adama Cholevu k trénování. Poté, co ho zranění prstu na ruce vyřadilo na tři měsíce ze hry a měl potíže s achilovkou, mu od další sezony nabídl post asistenta. „Tehdy jsme měli hodně mladších kluků než já, perspektivnějších, a tak jsme se dohodli,“ řekl novojičínský odchovanec Choleva, který v NH Ostrava hrál v letech 2015 až 2020.

Nyní povede i basketbalisty, kteří jsou starší než on... „Petr Bohačík a Filip Šmíd jsou zkušení profesionálové. Věřím, že to zvládneme,“ řekl Choleva. „Hlavně jsem vděčný za tu šanci, protože jsem k tomu směřoval. Chtěl jsem být trenérem po vzoru otce, jemuž jsem se díval pod ruce. Uvidíme, zda budu aspoň z poloviny tak úspěšný jako on. Ale kéž bych ho i překonal.“

Kostru NH Ostrava budou v příští sezoně tvořit rozehrávač Martin Nábělek, pivoti Petr Bohačík, Dominik Heinzl, Gianluca Prošek a Václav Bujnoch, jenž se do mateřského klubu vrátil ze Svitav, a křídla Štěpán Svoboda a Filip Šmíd. Znovu je doplní čeští mladíci.

Naproti tomu odešel křídelník Radek Pumprla. „Ještě chceme kádr posílit o dva tři hráče, o rozehrávače a křídla,“ uvedl Ostarek. „Nějaké hráče máme rozjednané, ale jména zatím prozrazovat nebudu.“

Ostravští v minulých šesti sezonách skončili nejlépe devátí. Letos se propadli na poslední, dvanáctou příčku. Naštěstí nikdo nesestupoval... V příští sezoně by však měl nejhorší celek soutěže opět hrát baráž s vítězem první ligy. „Ve hře ale je i přímý sestup, o němž se ještě bude jednat,“ upozornil Tomáš Ostarek. „Potřebujeme tak posílit, abychom byli připravení.“