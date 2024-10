Tři porážky na úvod? Sezona není sprint, ale maraton, říká kouč Ostravy

Jenže Ostravští všechny tři dosavadní duely prohráli – v Děčíně (94:103), doma s Pískem (88:97) a v Praze se Slavií (87:89).

Ve středu od 18. 00 hostí Olomoucko.

„Začínali jsme v Děčíně a moc lidí asi nečekalo, že tam vyhrajeme, navíc bez Mateje,“ zmínil Choleva rozehrávače Majerčáka, který si těsně před sezonou poranil prst a chybět bude delší dobu.

Kouč za silného protivníka označil i Písek a za příčinu porážky se Slavií opakující se tragickou obranu.

„Jasně, očekávám od nás výhru v každém utkání, jenže sezona není sprint, ale maraton a my se potřebujeme sehrát, vědět, kde jsou naše silné a slabé stránky. Nemám strach, že by to nešlo,“ uvedl Adam Choleva.

Před rokem Ostravští poprvé vyhráli v pátém kole, z dvanácti úvodních kol zvítězili jednou. Jsou přesvědčeni, že tentokrát takovou tristní bilanci mít nebudou.

Rozhodně je znát změna na postu rozehrávače, kdy Majerčáka na poslední chvíli zastoupil Litevec Adamus Sidarevičius, který se potřebuje s novým týmem sehrát. „Není to ještě uhlazené, pořád se hledáme. Místo abychom věděli o signálech, bádáme,“ uznal Choleva.

Jak zatím vidí přínos zahraničních posil?

„Určitě čekáme víc od Thomase, tam jednoznačně. Autrey si svoje odehraje, i když má i své mouchy. Se Sidarevičiusem v jeho třiadvaceti letech jsem spokojený. Hlavně musí všech deset dvanáct hráčů do utkání naběhnout se stejnou intenzitou,“ odpověděl Choleva.

Ostravští si uvědomují, že musejí zabrat v obraně. „Dosud to byl náš kámen úrazu. Věřím, že nynější zápas to změní a my se odrazíme a začneme vyhrávat,“ doufá ostravský křídelník David Škranc před dnešním duelem s Olomouckem.