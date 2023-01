Ostravští basketbalisté znervózněli, ve třetí čtvrtině propadli

„I ve třetí části hry jsme hráli to samé, co v prvním poločase, ale z ničeho nic jsme nemohli trefit koš,“ řekl ostravský trenér Adam Choleva. „Začali jsme třetí desetiminutovku čtyřmi otevřenými střelami, úplně jasnými. A nespadly tam. Doskočili jsme, ale znovu jsme body nedali. V tom duchu byl celý druhý poločas. Celý zápas jsme dobře bránili, ale netrefili jsme koš z vyložených pozic. To nás sráželo a hnalo soupeře k obratu. Z naší strany tam byla nervozita i zbytečné fauly.“

Ve 24. minutě byl stav 47:33, načež hosté ho otočili na 47:49. Ostravští ještě stačili vyrovnat, ale definitivně zápas zlomila 67 vteřin před koncem trojka Číže, po níž Kolín vedl 67:61.

Kolínský pivot Jakub Petráš (vpravo) se snaží zablokovat ostravského Sukhmaila Mathona.

„Třetí čtvrtina rozhodla,“ uznal kolínský pivot Jakub Petráš. „Domácí nějaké střely netrefili, což nám pomohlo. My jsme k tomu zvýšili aktivitu v obraně.“

Ostravské ve třetí části hry rozhodily i verdikty rozhodčích, kteří jim odpískali tři útočné fauly.

„Tomu nerozumím, jak to mohli odpískat v tak vyrovnaném zápase, když třeba hostující Petráš si dělal, co chtěl. Vzal kluka do batohu a faul to nebyl,“ řekl Adam Choleva.

„Dneska rozhodčí nastavili takový metr. I nám pískli nějaké útočné fauly,“ prohlásil Jakub Petráš.

„V prvním poločase jsme asi ještě byli v autobusem. A nebylo to poprvé, co se nám to stalo,“ lál kolínský trenér Adam Konvalinka. „O přestávce jsme si řekli, že musíme být agresivnější a soupeře jsme pořádně zatlačili.“

Ostravský rozehrávač Matej Majerčák střílí na koš přes kolínského Theodora Dlugoše.

Do konce základní části zbývají dvě kola, přičemž Ostravští hájí osmou příčku před USK Praha. „O to víc nás nynější prohra mrzí, protože potřebujeme každé vítězství,“ upozornil Choleva.

„Pro nás to je cenná výhra, abychom se udrželi co nejvýše,“ podotkl Petráš.

Příští týden v sobotu Ostrava hraje na hřišti pražské Slavie a Kolín přivítá USK Praha.