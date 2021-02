Ostravské basketbalistky jdou dál v Evropské lize, čeká je Riga

„Čekají nás další dva těžké zápasy. Jsou to pro nás cenné mezinárodní zkušenosti a navíc jsme rádi, že se v této době vůbec něco děje,“ komentoval postup šéf SBŠ Ostrava Kamil Havrlant.



Ostravanky si čtvrtfinále vybojovaly v lotyšské Liepaje, kde porazily domácí celek 94:64. Na jejich čtvrtém postupovém místě nic nezměnila ani prohra s nejlepším celkem skupiny A, ukrajinským Prometejem 57:81.

Termíny duelů s Rigou zatím nejsou dané. O postupujících však musí být rozhodnuto do 14. března.

„Čekáme, jak dopadneme v domácím poháru, protože pokud bychom postoupili do Final Four, museli bychom to termínově řešit,“ uvedl Kamil Havrlant. Jasno bude příští týden ve středu, kdy SBŠ ve čtvrtfinále Českého poháru hostí Chomutov.

Havrlant připustil, že s Rigou by mohli oba duely odehrát na jednom místě. „Rádi bychom však něco sehráli i doma, protože v evropském poháru jsme zatím nastoupili jen venku – v Piešťanech, Košicích a nyní v Lotyšsku.“

Ostravanky tak jsou stále ve hře ve třech soutěžích. Kromě pohárů mají před posledním utkáním základní části nejvyšší domácí soutěže jistotu play off. O tom, zda do něj půjdou z šestého, či sedmého místa, rozhodnou dohrávky jich s Trutnovem a Chomutova se Slavií Praha. Oba duely se hrají 27. února. „Původně jsme měli Trutnov hostit už tuto sobotu, ale po návratu z Lotyšska musí být tým v pětidenní karanténě,“ podotkl Havrlant.