Náš problém jsou výpadky, tvrdí ostravská posila Heinzl

Brno, Kolín a NH Ostrava jsou se třemi výhrami po 18 kolech tři nejhorší kluby národní basketbalové ligy. Ostravští v minulém kole prohráli v Opavě 76:84. „V obraně jsme byli nedůslední a tím jsme domácí nechali, aby se dostali do hry. Chytili se trojkami a dávali střely přes nás. Už to bylo špatné,“ uvedl čtyřiadvacetiletý Dominik Heinzl, který může hrát pivota i na křídle.

Čím to bylo, že zatímco první půli Ostrava v Opavě zvládla (41:41), druhou už ne? „Ztratili jsme koncentraci. Už jsme se tolik nesoustředili na obranu a už se to s námi vezlo,“ odpověděl Heinzl.

Je tudíž obrana největší problém družstva, které už devětkrát dostalo sto a více bodů? „Jak se to vezme. Obrana je dobrá, ale máme v ní výpadky, což je náš problém. A když přijdou, soupeř se chytne. Nám se pak hraje špatně, když najednou z plus deseti bodů jdeme do minus deseti.“

Dominik Heinzl přišel do Ostravy začátkem roku z Hradce Králové, který má jen o jednu výhru více. Je dalším z mladých hráčů, na nichž by v budoucnu mužstvo mohlo stát. „Doufám, že postupně půjdeme nahoru.“

Jaké to je změnit během sezony mužstvo? „Docela těžké,“ odpověděl Heinzl. „Je složité se orientovat a sehrávat se s klukama. Je to trochu něco jiného, jiný styl hry, ale je dobré, že znám Radka Pumprlu. S ním jsem kdysi hrával, asi pět šest let. S ním si velmi dobře rozumím, takže mi pomáhá dostat se do týmu.“

Ostravští podle něj hrají trochu rychleji než Hradec Králové. „Sety jsou postavené na mladých hráčích, na běhavosti, kdežto v Hradci tým stál spíše na organizaci. Pokud vám ale nějaká situace nevyšla, byl z toho problém. Tady spíše čteme hru a přizpůsobujeme se jí. Tedy snažíme se.“

Sehrávání s novými spoluhráči je pro Heinzla o to složitější, že minulé dva roky byl v USA. „V Los Angeles jsem hrál první divizi NCAA. Byla to velmi dobrá zkušenost.“

V zámoří studoval výživu a posilování. „Ale chtěl jsem se vrátit domů, takže vysokou školu jsem dokončil tady,“ uvedl.

A proč si po návratu vybral Hradec Králové? „Vracel jsem se přes Nymburk, kde jsem vyrůstal a dříve i hrál, a ti mi ho doporučili. Zkusil jsem se tam rozehrát, ale bohužel to nevyšlo podle mých představ.“

Za Královské Sokoly, kde někdejší reprezentant do 19 let hostoval, ve 12 zápasech dal v průměru čtyři body za zápas a odehrál průměrně 13 minut. Do Ostravy přestoupil z prvoligového Basketbalu Polabí, což je společný projekt Nymburka a Poděbrad.