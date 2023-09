Český basketbal odstartoval v Beskydech oslavy stého výročí existence

„Je to logické, protože oslavy odkazují na historii českého, slovenského i československého basketbalu. Více než dvě třetiny stoleté trasy jsme prošli ruku v ruce, a tak i v rámci oslav se budeme vzájemně prolínat, jakkoliv si každá federace ve své zemi pojede vlastní komunikační kampaň,“ uvedl předseda České basketbalové federace Miroslav Jansta.

Výročí se promítne do celého nadcházejícího ročníku. Zmínky o něm budou v nejvyšší mužské či ženské lize, další novinkou budou společné Československé poháry a jejich Final 8 pro mužské i ženské celky. Součástí budou také aktivity na sociálních sítích, plakáty či speciální kolekce.

Křest loga ke stům let tuzemského basketbalu se konal v pohraničním ski areálu Kohútka v Beskydech. Šampaňské rozlívá Michal Ondruš, první muž Slovenské basketbalové asociace, sleduje ho Miroslav Jansta (vpravo), předseda České basketbalové federace.

Unikátní byly dnes i exhibiční zápasy obou reprezentací, legend a vozíčkářů v basketbale 3x3 na parkovišti skiareálu Kohútka. Odehrály se totiž v místě s nejvyšší nadmořskou výškou, kde se kdy ve stoleté historii basketbal pod širým nebem v Česku hrál.

„Mně se to tu strašně líbilo, delší dobu jsem ještě reprezentoval Československo, mám to pořád v srdci a jsem Čechoslovák. Jsem určitě rád, že se na tyto úspěchy stále vzpomíná a s těmi kámoši ze Slovenska, se kterými jsme to zažili, se tu můžeme potkat,“ nechal se slyšet nývalý reprezentant Jiří Okáč.

„Chceme ukázat, že basketbal je sport s obrovsky bohatou historií, který ale nezůstal zakotven v minulém století, ale snaží se jít s moderní dobou. I proto jsme místo výroční kroniky vytvořili webovou časovou osu s nejvýznamnějšími událostmi z naší historie. Texty tam doplňují fotky a videa. Výhodou je, že můžeme osu i po skončení oslav doplňovat, a stane se tak elektronickým přehledem celé basketbalové historie,“ uvedl marketingové ředitel federace Martin Peterka.

Oslavy stého výročí skončí v červnu na galavečeru, kam by představitelé svazu chtěli pozvat významné osobnosti světového basketbalu. „Všichni basketbalisté mohou být pyšní na naší historii, jíž jsou součástí. Musíme si uvědomit, že nejde pouze o psaní historie na území Československa, ale náš basketbal vždy hrál a nadále hraje důležitou roli na mezinárodním poli. Vždyť jsme byli jedním ze zakládajících členů FIBA,“ dodal Jansta.