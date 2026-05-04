Ztratil zdánlivě neztratitelné a dostal padáka. Orlando je v NBA bez trenéra

Autor: ,
  16:41
Basketbalisty Orlanda po ztracené sérii s Detroitem, v níž měli blízko k postupu do druhého kola play off NBA, už nebude trénovat Jamahl Mosley. Po pěti letech se Magic se sedmačtyřicetiletým Američanem rozloučili, oznámili to na sociálních sítích.
Fotogalerie3

Jamahl Mosley povzbuzuje hráče Orlando Magic. | foto: AP

V klubových dějinách zůstane Mosley jako třetí nejúspěšnější kouč.

Hráči Orlanda vedli nad Detroitem už 3:1 na zápasy. V tom šestém ale promarnili vedení až o 24 bodů ve druhém poločase a dovolili soupeři jeden z největších obratů v historii play off. Fanoušci pak tým vypískali. Nakonec basketbalisté ztratili i rozhodující nedělní sedmý duel.

Detroit dotáhl obrat z 1:3 na 4:3. Allen provedl Cleveland přes Toronto

„Jsme Jamahlovi vděční za všechno, co pro Orlando Magic udělal. I když to bylo těžké rozhodnutí, cítíme, že je čas pro nový hlas a čerstvou perspektivu,“ uvedl prezident basketbalových operací v klubu Jeff Weltman.

Mosley během pěti sezon dosáhl na 189 vítězství, více měli v klubové historii jen Brian Hill (267) a Stan Van Gundy (259). V prvním kole play off vypadlo Orlando potřetí za sebou.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalové trenéry podle fotky? Otestujte své znalosti

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v akci při utkání s Dánskem.

Mají trochu nevděčnou roli. Úspěch mužstva stojí do velké míry právě na nich, navíc jsou často těmi prvními, kteří odskáčou neúspěšné výsledky. Řeč je o trenérech, v tomto případě o těch fotbalových....

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Čeští hokejisté do 18 let bojují na mistrovství světa na Slovensku o medaile. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých...

Konec dva měsíce po debutu na OH. Dvaadvacetiletá Češka uzavřela kariéru

Veronika Jenčová po své premiéře na olympijských hrách.

Dva měsíce po olympijském debutu ukončila kariéru skokanky na lyžích Veronika Jenčová. Dvaadvacetiletá závodnice Dukly Liberec to oznámila na sociálních sítích s vysvětlením, že po dvou vážných...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

ONLINE: Nottingham míří proti Chelsea za třemi body, City narazí na Everton

Sledujeme online
Igor Jesus zvyšuje z penalty vedení Nottinghamu nad Chelsea.

Dva pondělní zápasy uzavírají program 35. kola fotbalové Premier League. Od 16 hodin hraje Chelsea proti Nottinghamu, ve 21 hodin se pak představí Manchester City na půdě Evertonu. Obě utkání...

4. května 2026  15:50,  aktualizováno  18:04

Wolffová zažila v závodním světě samotu. Teď buduje komunitu jezdkyň

Susie Wolffová, výkonná ředitelka F1 Academy

Susie Wolffová dobře ví, jak těžké může být prosadit se v motorsportu. Sama si prošla kariérou plnou úspěchů, pochybností i překážek. Dnes stojí v čele F1 Academy a chce, aby se další generace...

4. května 2026  18:03

Dlouhodobý kontrakt uzavřen. Brankář City oznámil radostnou novinu

Gianluigi Donnarumma a jeho dlouholetá partnerka Alessia Elefanteová

Brankář Manchesteru City Gianluigi Donnarumma se oženil. Italský reprezentant si vzal svou dlouholetou partnerku Alessii Elefanteovou a radostnou novinku oznámil na sociálních sítích stylově po...

4. května 2026  17:05

Ztratil zdánlivě neztratitelné a dostal padáka. Orlando je v NBA bez trenéra

Jamahl Mosley povzbuzuje hráče Orlando Magic.

Basketbalisty Orlanda po ztracené sérii s Detroitem, v níž měli blízko k postupu do druhého kola play off NBA, už nebude trénovat Jamahl Mosley. Po pěti letech se Magic se sedmačtyřicetiletým...

4. května 2026  16:41

Přerovská líheň nezastavuje. Do extraligy vyšle třetího gólmana za tři roky. Jak to?

Brankář Patrik Švančara povýšil z první ligy do extraligových Vítkovic.

Jako kdyby si otevřeli fabriku na brankáře. Hokejový Přerov opět vyšle z první ligy gólmana do extraligy. Ostatně tak, jak to bylo v posledních dvou sezonách pravidlem. Třiadvacetiletý Patrik...

4. května 2026  16:27

Kameraman i mechanik zapomněli na práci. Virální záběry z Miami baví fanoušky

Virální moment z Miami, kdy se kameraman i mechanik na chvíli přestali...

Formule 1 se po více než měsíční pauze vrátila Velkou cenou Miami. Vedle dění na samotném okruhu si však pozornost fanoušků tentokrát získal i zdánlivě nenápadný moment z paddocku. Během živého...

4. května 2026  16:05

Krejčíková se vrací po dalším zranění. Prozradila, že o problémy s kolenem nešlo

Barbora Krejčíková podává v prvním kole turnaje v Dubaji.

Tříměsíční pauza se blíží ke konci. Tenistka Barbora Krejčíková doléčila další zranění a poprvé od poloviny února se vrací k zápasům. Dvojnásobná grandslamová šampionka od podzimu laborovala s...

4. května 2026

Vítězné salto v Madridu. Techniku Kosťukové ocenila i gymnastická legenda

Vítězství v Madridu oslavila Marta Kosťuková saltem vzad přímo na kurtu.

Ukrajinská tenistka Marta Kosťuková oslavila svůj životní triumf v Madridu nečekaným akrobatickým kouskem. Přímo na kurtu předvedla salto vzad, které okamžitě obletělo sociální sítě. A nezůstalo jen...

4. května 2026  15:12

Rulík staví tým pro MS. Šance pro mladíky a nová jména, omluvenek z NHL přibývá

Radim Rulík promlouvá k českým hokejistům na tréninku před startem mistrovství...

Příprava na světový šampionát už je v plném proudu. Čeští hokejisté na něm naposledy nastoupí pod vedením Radima Rulíka, jenž postupně mění a tvoří nominaci. Na jaké hráče ukázal? A co všechno čeká...

4. května 2026  14:58

Barkov se vrací po zářijové operaci na led, Finové ho berou už na Švédské hry

Finský centr Aleksander Barkov.

V nominaci hokejistů Finska na Švédské hry v Ängelholmu je i kapitán Floridy Aleksander Barkov, který dovedl Panthers v minulých dvou letech k zisku Stanley Cupu. Kouč Antti Pennanen bude mít v útoku...

4. května 2026  14:46

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Uplatní disciplinárka na Mosese výjimku? Hrozí mu tvrdý trest, i když vyloučení unikl

Slávista Moses se diví výroku rozhodčího.

Při zápase nebyl vyloučen, jeho zákrok rozhodčí na hřišti neposoudil ani jako faul. Přesto slávistovi Davidu Mosesovi za úder loktem do obličeje libereckého Petra Hodouše hrozí tvrdý trest....

4. května 2026  14:37

Mannsverk a Moses měli dostat červenou, řekla komise. Slavii sudí odepřeli penaltu

Sparťanský záložník Sivert Mannsverk po faulu na Filipa Zorvana z Jablonce

Ne jednu, ale dvě červené karty měli vidět fotbalisté Sparty v nedělním utkání s Jabloncem na úvod nadstavby. Kromě Lewise Azaky, jehož vyloučení komise rozhodčích potvrdila, neměl dohrát ani Sivert...

4. května 2026  14:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.