Ztratil zdánlivě neztratitelné a dostal padáka. Orlando je v NBA bez trenéra

V klubových dějinách zůstane Mosley jako třetí nejúspěšnější kouč.
Hráči Orlanda vedli nad Detroitem už 3:1 na zápasy. V tom šestém ale promarnili vedení až o 24 bodů ve druhém poločase a dovolili soupeři jeden z největších obratů v historii play off. Fanoušci pak tým vypískali. Nakonec basketbalisté ztratili i rozhodující nedělní sedmý duel.
„Jsme Jamahlovi vděční za všechno, co pro Orlando Magic udělal. I když to bylo těžké rozhodnutí, cítíme, že je čas pro nový hlas a čerstvou perspektivu,“ uvedl prezident basketbalových operací v klubu Jeff Weltman.
Mosley během pěti sezon dosáhl na 189 vítězství, více měli v klubové historii jen Brian Hill (267) a Stan Van Gundy (259). V prvním kole play off vypadlo Orlando potřetí za sebou.