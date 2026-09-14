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Opavští basketbalisté LM hrát nebudou, v kvalifikaci vypadli hned v 1. kole

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  20:05
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: David Šváb / ERA Basketball Nymburk

Basketbalisté Opavy prohráli na kvalifikačním turnaji o účast v Lize mistrů hned první duel s Dziki Varšava 99:116 a do elitní soutěže nepostoupili. V nadcházející sezoně budou hrát nižší Evropský pohár FIBA.

V Champions League budou český basketbal reprezentovat Slavia Praha NBK, nástupce českého šampiona Nymburka, a vicemistři z Pardubic.

„Dali jsme devětadevadesát bodů, přesto jsme prohráli. Byl to hodně útočný zápas. My musíme nyní zapracovat na obraně,“ citoval klubový web trenéra Davida Zacha.

Slezané potřebovali v bulharském Samokovu porazit čtyři soupeře, ale ztroskotali hned na osmifinálové překážce. Se čtvrtým týmem minulého ročníku polské ligy po nerozhodném poločase prohráli třetí čtvrtinu 20:30 a už se jim nepodařilo do zápasu vrátit.

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Bronzovému týmu z minulé sezony NBL nepomohlo 22 bodů Jakuba Šiřiny. V týmu soupeře byl střelecky stejně úspěšný americký rozehrávač Austin Luke, který měl k ruce dalších šest spoluhráčů s dvouciferným příspěvkem. Další zámořská opora Zane Waterman přidal ke 14 bodům 10 doskoků.

„V prvním poločase jsme drželi i vedení. V jednu chvíli druhé čtvrtiny jsme měli pětibodový náskok. Ukázali jsme herní tvář, kterou se chceme prezentovat,“ uvedl Zach. Po změně stran jeho tým začal mít problémy s množstvím faulů. „Museli jsme měnit rotaci a soupeř toho využil. Byl efektivnější a vytvořil si náskok,“ konstatoval opavský kouč.

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