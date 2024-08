Basketbalisté Opavy přišli o tři pivoty, tým prochází omlazovací kůrou

Odešli pivot Martin Gniadek do NH Ostrava, Adam Pecháček do Děčína a Jakub Mokráň do španělského celku San Sebastián Gipuzkoa BC.

„Kuba dostal nabídku z druhé španělské ligy, takže jsme během července vše zvažovali,“ uvedl opavský sportovní manažer a trenér Petr Czudek. „Měl velký zájem vyzkoušet si španělskou soutěž, pro něho je to herně krok výše. Měl sice u nás podepsanou smlouvu, ale nechtěli jsme mu bránit.“

Czudek přiznává, že Mokráňův odchod je pro tým oslabením. „Ale bereme to i jako vizitku, že přes náš klub se hráči mohou dostat do dalších soutěží.“

Jako příklad uvedl švédského pivota Mattiase Markussona, který zamířil z Opavy do francouzského Chalonu, a také dominikánsko-amerického rozehrávače Marquese Townese, jehož si po krátkém opavském působení vyhlédl PAOK Soluň.

O změně klubu uvažuje i křídelník Kryštof Kavan, jemuž Opavští nabídli poloprofesionální smlouvu. „Chce pokračovat v profesionální kariéře,“ uvedl Petr Czudek. „Pokud mu to nevyjde, nabídneme mu možnost pendlovat mezi naším A a B týmem. Uvidíme, jak na tom bude hlavně zdravotně.“

František Váňa přišel do Opavy z Nymburka

Obměna musí být nenápadná

Petr Czudek připustil, že v minulosti nebyli zvyklí na tolik odchodů. „Většinou jsme lehce doplnili kádr, ale je to cesta, jak tým omladit, abychom neměli nejvyšší věkový průměr v lize. Zkušenosti jsou důležité, ale pomalinku chceme mužstvo refreshovat (osvěžovat), aby diváci viděli i nové tváře.“

Kouč podotkl, že opavští fandové se ptají, kdy omlazování začne. „Pro mě je důležité, aby k němu došlo tak, že si toho nikdo ani nevšimne. To by bylo ideální,“ usmál se Czudek.

Upozornil, že důležité jsou pochopitelně výsledky. „Jdeme nahoru dolů,“ prohlásil. „Po loňském titulu jsme letos padli ve čtvrtfinále s devátým týmem (NH Ostrava). Tak jsme si to nepředstavovali.“

A tak doufá, že noví hráči hru Opavanů oživí.

Brněnský odchovanec Vyroubal se Opavě upsal na tři roky. „Marek je člen širšího národního týmu,“ uvedl Czudek. „Měl by podpořit naši kreativitu, podpořit Šířu (Jakuba Šiřinu) a Radovana Kouřila na rozehrávce. Prošel kvalitním mládežnickým programem USK. Jsem zvědavý, jak se adaptuje v novém týmu.“

Co si trenér slibuje od 203 centimetrů vysokého Howarda? „Na jeho post jsme hledali českého hráče. Když budu konkrétní, měli jsme na čtyřku (menší rozehrávač) zájem o Kozáka a Kováře. Kluci se ale vydali jinudy.“

Michal Kozák zůstal v pražské Slavii a Luboš Kovář šel z Nymburka do Pardubic. „Tím pádem jsme volili cestu cizince. Když to přeženu, Howard by měl nahradit Pecháčka, Gniadka a Mokráně. Věřím, že nám pomůže a bude bavit diváky.“

Zástupci Opavy jednali i o návratu švédského pivota Mattiase Markussona, který před jejich nabídkou po působení ve Francii upřednostnil Polsko.

Opavský trenér Petr Czudek

„S Mattiasem jsme byli delší dobu v kontaktu. Intenzivně jsme na jeho návratu pracovali. Dostal od nás dobrou nabídku, ale rozhodl se vyzkoušet polskou soutěž,“ řekl ředitel opavského klubu Radim Vysocký.

František Váňa se do hry vrací zhruba po roce, jelikož si léčil utrženou achilovku. „U Franty je otázka, jak se vrátí nejen herně, ale i to, jak na tom bude fyzicky,“ podotkl Petr Czudek. „Věříme, že se dostane do tempa co nejrychleji. Má obrovskou chuť, a tak doufáme, že se co nejdříve zapojí do našeho systému a bude oporou Opavy.

Opavští si zahrají Severoevropskou ligu

Minulou sezonu Opavští podruhé v historii klubu okusili Ligu mistrů. Evropský pohár budou hrát i příští rok.

„Přihlásili jsme se do European North Basketball League, do Severoevropské ligy,“ uvedl Radim Vysocký.

Dodal, že o kvalitě zmíněného poháru svědčí, že ho budou mimo jiné hrát německý Bamberg Baskets, dánský mistr z Bakken Bears Aarhus, ale i kluby z Anglie, Rumunska, Estonska, Polska, Slovenska, Norska a Nizozemska. V Severoevropské basketbalové lize bude startovat 18 mužstev.

„Naším každoročním cílem je účast v pohárové Evropě,“ upozornil Radim Vysocký. „Narazíme na kvalitní evropské týmy. Nejméně čtyři duely odehrajeme v naší hale.“

Opavané zahájí přípravu v pondělí. Národní liga začne 21. září, přičemž Opavští od 18. 00 přivítají Ústí nad Labem. „Pro mě je důležité, aby k omlazení došlo tak, že si toho nikdo ani nevšimne.“ Petr Czudek, trenér Opavy