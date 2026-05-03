Opava je krok od semifinále. Doma si pohlídala i druhý zápas, zářil Šiřina

Opava měla zápas bez větších problémů pod kontrolou a pokaždé, když hosté snížili, dokázala jim zase odskočit. Ústí ve druhé části stáhlo ztrátu 14 bodů na dva a krok s domácími drželo ještě chvíli po poločase.
|
Brno je na hraně vyřazení, obhájci ligového stříbra padli v Děčíně i podruhé
Pak ale Opava opět nastoupila a do závěrečného dějství šla za stavu 78:66. V poslední čtvrtině náskok ještě zvýraznila a má na dosah první semifinálovou účast od zisku titulu v roce 2023.
Opava si k vítězství pomohla 17 úspěšnými trojkami. Sedm z nich zaznamenal rozehrávač Jakub Šiřina, který byl s 23 body nejlepším střelcem zápasu. Za hosty dal 20 bodů Američan Jayhlon Young.
Čtvrtfinále play off basketbalové ligy mužů
4. zápas
Opava - Ústí nad Labem 108:89 (25:18, 50:43, 78:66)