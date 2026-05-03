Opava je krok od semifinále. Doma si pohlídala i druhý zápas, zářil Šiřina

  21:05
Basketbalisté Opavy ve čtvrtém ligovém čtvrtfinále porazili 108:89 Ústí nad Labem a v sérii hrané na čtyři vítězství vedou 3:1. O postupu můžou Slezané rozhodnout ve středu na severu Čech.
Jakub Šiřina se snaží najít místo na přihrávku pod koš. | foto: BK Opava

Opava měla zápas bez větších problémů pod kontrolou a pokaždé, když hosté snížili, dokázala jim zase odskočit. Ústí ve druhé části stáhlo ztrátu 14 bodů na dva a krok s domácími drželo ještě chvíli po poločase.

Brno je na hraně vyřazení, obhájci ligového stříbra padli v Děčíně i podruhé

Pak ale Opava opět nastoupila a do závěrečného dějství šla za stavu 78:66. V poslední čtvrtině náskok ještě zvýraznila a má na dosah první semifinálovou účast od zisku titulu v roce 2023.

Opava si k vítězství pomohla 17 úspěšnými trojkami. Sedm z nich zaznamenal rozehrávač Jakub Šiřina, který byl s 23 body nejlepším střelcem zápasu. Za hosty dal 20 bodů Američan Jayhlon Young.

Čtvrtfinále play off basketbalové ligy mužů

4. zápas

Opava - Ústí nad Labem 108:89 (25:18, 50:43, 78:66)
Nejvíce bodů: Šiřina 23, Gray 18, Lavon, Puršl, Švandrlík všichni 12 - Young 20, Johnson 18, Lawrence 15. Stav série: 3:1

3. května 2026  20:10

