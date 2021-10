Švédský gigant je v Česku jedničkou. Opava uspěla slabé střelbě navzdory

„USK potvrdili, že se nevzdávají, když hned v první čtvrtině téměř smazali naše dvanáctibodové vedení,“ uvedl opavský asistent trenéra David Zach. „Soupeř hraje velmi rychlý basketbal, ale my jsme se prosazovali jeden na jednoho. A cenné je, že jsme ani jednou neprohrávali.“

Opavský křídelník Luděk Jurečka podotkl, že jim nešla střelba z dálky. „Míč se vždy nějak vykroutil z obroučky ven. Podali jsme však poctivý výkon v obraně a udrželi útočně laděného protivníka na skóre, pro něj nízkém“ řekl Jurečka.



„Měli jsme za úkol pokrýt Šiřinu a Markussona. U pivota se nám to dařilo v prvním poločase, ale ve druhém si s námi dělal, co chtěl. Šiřina odvedl svůj standard,“ podotkl pražský křídelník Ondřej Švec.

Ostatně Mattias Markusson byl za minulý měsíc vyhlášen nejužitečnějším hráčem soutěže. „Je to skvělý start do sezony, ale pořád mám co zlepšovat,“ prohlásil švédský pivot, který měl v zápasech s Nymburkem a Olomouckem devatenáct doskoků. Těch má v průměrů na zápas více než bodů - 16,2 oproti 15,5.

Opavské ve středu čeká v ruském Permu vstup do FIBA Europe Cupu.

Ostravě chyběl Ubilla

Bez ústředního rozehrávače Emmanuela Ubilly, který má svalové potíže, ostravští basketbalisté prohráli v Brně 82:87. „Ale i bez Mannyho jsme podali dobrý výkon a bojovali o každý míč. Rozhodovaly chyby, ztráty, maličkosti,“ řekl ostravský křídelník Dominik Lukáč.

„Manny minule proti Olomoucku ještě nastoupil, ale nyní to už nešlo a jeho start je nejistý i v dalším utkání (ve středu doma s Hradcem Králové),“ podotkl ostravský trenér Adam Choleva, který je přesvědčený, že Ubilla by mužstvu v Brně pomohl ve vyrovnaném závěru utkání. „Podržel by míč, usměrnil by naši hru. V Brně hrál výborně Issac Vann, což je však mladý kluk a bohužel ztratil i důležitý míč.“