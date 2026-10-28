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Trevír nad opavské síly. Obrana Slezanů proti druhému týmu bundesligy nestíhala

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  20:25

Opavský pivot Elijah Tucker. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Opavští basketbalisté prohráli ve 4. kole FIBA Europe Cupu doma s Trevírem 80:103 a ve skupině A si připsali třetí porážku. Jejich soupeř si naopak po čtvrtém vítězství upevnil vedoucí pozici v tabulce.

Slezané v minulém kole přišli v hale kosovského týmu Trepča o výhru až v závěru, s Trevírem ale ztráceli od úvodních minut. Německý klub, momentálně držící druhou pozici v bundeslize, měl už ve třetí čtvrtině k dobru přes 20 bodů a domácí ho dokázali předčit jen ve statistice proměněných šestek.

Nejlepším střelcem Opavy i celého utkání byl autor 22 bodů Elijah Tucker. První polovinu programu v šestičlenné skupině zakončí Opavané za týden v Patrasu, který má na kontě o jednu výhru více.

FIBA Europe Cup mužů - 4. kolo

Skupina A

BK Opava - Gladiators Trier 80:103 (17:26, 32:48, 52:76)
Nejvíce bodů: Tucker 22, Kouřil 11, Montgomery 10 - Crowley 19, Brooks 14, Krimmer 12.

Batumi - Trepča 70:91
Split - Promitheas Patras 88:82

Tabulka:

1.Trevír440382:3028
2.Trepča431335:3107
3.Promitheas Patras422347:3286
4.Split422311:3286
5.Opava413330:3285
6.Batumi404267:3764
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