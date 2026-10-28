Trevír nad opavské síly. Obrana Slezanů proti druhému týmu bundesligy nestíhala

Slezané v minulém kole přišli v hale kosovského týmu Trepča o výhru až v závěru, s Trevírem ale ztráceli od úvodních minut. Německý klub, momentálně držící druhou pozici v bundeslize, měl už ve třetí čtvrtině k dobru přes 20 bodů a domácí ho dokázali předčit jen ve statistice proměněných šestek.
Nejlepším střelcem Opavy i celého utkání byl autor 22 bodů Elijah Tucker. První polovinu programu v šestičlenné skupině zakončí Opavané za týden v Patrasu, který má na kontě o jednu výhru více.
FIBA Europe Cup mužů - 4. kolo
Skupina A
BK Opava - Gladiators Trier 80:103 (17:26, 32:48, 52:76)
Batumi - Trepča 70:91
Tabulka:
|1.
|Trevír
|4
|4
|0
|382:302
|8
|2.
|Trepča
|4
|3
|1
|335:310
|7
|3.
|Promitheas Patras
|4
|2
|2
|347:328
|6
|4.
|Split
|4
|2
|2
|311:328
|6
|5.
|Opava
|4
|1
|3
|330:328
|5
|6.
|Batumi
|4
|0
|4
|267:376
|4