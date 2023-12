Rozlučka Slezanů s Ligou mistrů. Chybí nám centimetry i příběh, zoufá si Czudek

„Čeká nás poslední zápas v Lize mistrů a věřím, že se rozloučíme před plnou halou dobrým výkonem,“ řekl ČTK trenér Petr Czudek. „Byli bychom rádi, kdyby se nám nerozšiřovala marodka. Pod košem nám bude ke stávajícím hráčům chybět Šimon Puršl. Máme problém s doskokem, takže tu výšku a sílu budeme postrádat. Myslím ale, že jsme si už na to tempo a agresivitu zvykli,“ doplnil.

Opava nevyhrála zatím ve skupině s JDA Dijon, Rytasem Vilnius a Promitheasem Patras ani jeden zápas. V prvním duelu na hřišti řeckého soupeře prohrála jasně 66:115. Naposledy neuspěla doma s litevským Rytasem Vilnius 75:95, ještě na začátku třetí čtvrtiny ale držela tříbodové manko.

„Chtěli bychom navázat na momenty, které jsme měli proti Vilniusu. Čím déle budeme ve hře, tím to bude dobře pro nás i fanoušky,“ uvedl Czudek.

„Uvidíme, s čím přijede Patras. Jdeme do toho s tím, že je to náš poslední zápas před Vánoci. Bylo by skvělé, kdyby se nám podařilo sáhnout po vítězství, ale komplikuje nám to marodka,“ podotkl opavský kouč, jenž se musel v posledních zápasech obejít i bez Filipa Zbránka.

Promitheasu patří ve skupině poslední třetí postupové místo s bilancí dvou výher a tří porážek. Čerstvě svůj kádr doplnil o rozehrávače Tima Fraziera, který má na kontě více než 300 utkání v NBA. Ve Washingtonu si konkuroval s Tomášem Satoranským.

„Pamatuji si, že v prvním vzájemném duelu byli hodně agresivní a hráli vše v rychlosti. Naposledy ale prohráli s Dijonem, čímž se asi odsoudili na třetí místo. Alfou a omegou bude doskok. Ten nám proti Rytasu utekl a nyní bude důležitý. Musíme na něm i přes naše zdravotní potíže zabrat,“ řekl Czudek.

Tim Frazier (vpravo) z Washingtonu uniká Damianu Lillardovi z Portlandu.

Zkušený kouč věří, že tým požene při rozlučce se soutěží i zaplněná hala. Zda ale bude vyprodáno, si netroufl říct. „Už jsme asi narazili na hranici dvou tisíc. Věřili jsme, že bude plno proti Rytasu, ale to nevyšlo. Chybí nám příběh. Kdybychom měli třeba lepší výsledky a hráli v prvních zápasech odvážněji, tak by to bylo lepší,“ doplnil Czudek.

Slezané zakončí historicky druhé působení v Lize mistrů. Také v sezoně 2018/19 skončili v úvodní fázi poslední, v osmičlenné základní skupině měli bilanci 2-12. „Myslím, že na hodnocení je ještě brzy. Analýzu si uděláme po těch šesti zápasech. Věřím, že to bude pro klub, realizační tým i hráče plus, ale na verdikt je ještě brzy,“ dodal Czudek.