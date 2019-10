Opavští basketbalisté udrželi ligovou neporazitelnost

Bylo znát, že se v Opavě utkaly dva dosud neporažené týmy? „Podle výsledku ne,“ odpověděl ústecký křídelník Ladislav Pecka.

„Bylo to vidět až na to, že my jsme v první čtvrtině neplnili pokyny a dostali jsme dvacet šest bodů,“ řekl křídelník Opavy Vojtěch Bratčenkov. „Ve druhé čtvrtině jsme se ale zvetili a vytvořili si menší náskok, který jsme ve druhé půli drželi lepší obranou.“

Pecka si povzdechl, že se Ústečtí vždy přizpůsobí hře Opavy. „Víme, co nás tady čeká, ale nikdy se nesrovnáme s jejich agresivitou. Bylo jen otázkou času, kdy nám dají jednoduché koše, protože jsme úplně žákovsky ztráceli balony,“ uvedl Ladislav Pecka.

Hosté se drželi 25 minut. „V závěru se na nich podepsala dlouhá cesta z Ústí,“ podotkl Bratčenkov. „My jsme na konci třetí čtvrtky dobře doskakovali v útoku a proměňovali druhé šance. Získali jsme náskok a ten už naše základní sestava ve čtvrté čtvrtině svými zkušenostmi udržela.“

Opavský Luděk Jurečka dodal, že se na Ústeckých projevilo i to, že hráli s menší rotací hráčů. „Postupně jsme je unavovali tvrdší obranou a snažili jsme se hrát strašně rychle dopředu. V závěrečných patnácti minutách se projevilo, že soupeři na tom už nejsou fyzicky úplně nejlépe,“ řekl Jurečka.

Opavský trenér Petr Czudek přiznal, že měli ze soupeře respekt. „V první čtvrtině jsme dobře nebránili, ale pomohlo nám, že jsme prostřídali více hráčů, což se ukázalo ve druhé půlce, kdy jsme bodově odskočili a hosté už nenašli sílu vrátit se do zápasu,“ řekl Czudek. „A jsem rád, že si svůj standard drží Kuba Šiřina.“ (jsl)