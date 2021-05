Czudek: Jako hráč jsem druhé místo nikdy neslavil, ale kluci jsou za ně rádi

„Síly nám ubývaly, protože se hrálo ve vysokém tempu,“ potvrdil opavský rozehrávač a kapitán Jakub Šiřina. „Ale basket se musel divákům líbit. Padlo hodně bodů. Předvedli jsme docela bojovný výkon.“ Šiřina si hlavně pochvaloval, že donutili Nymburk hrát téměř 38 minut v nejsilnější sestavě.



„Nechtěli jsme dopustit, aby utkání dopadlo fiaskem. Chtěli jsme je potrápit a zkusit doma vyhrát, což se bohužel nepovedlo, ale za dnešní výkon se nemusíme stydět,“ podotkl Šiřina.

Přesto Opava v obou finálových duelech dostala sto bodů. „Tím, jak hrajeme, se na stovku dostáváme často,“ prohlásil nymburský pivot Petr Benda, který získal třináctý titul. „Naše hra na útočné polovině je výborná. Když k tomu přidáme obranu, jsme nebránitelní.“



Co se musí stát, aby někdo Nymburk porazil? „Muselo by se toho sejít opravdu hodně,“ odpověděl Šiřina. „Nutné je výborné procento střelby, omezit ztráty, na doskoku se musíte pořádně rvát. Pak se s nimi dá hrát, ale jakmile jim dáte čuchnout po nějakých ztrátách, natáhnou vedení na deset patnáct bodů a to je opravdu těžké otáčet.“



Opavští basketbalisté se radovali i z druhé příčky, splnili svůj cíl.

„Nymburk je odskočený, je někde jinde. Samozřejmě to druhé místo... Jako hráč jsem ho nikdy neslavil, ale je vidět, že kluci jsou za ně rádi,“ řekl opavský trenér Petr Czudek.