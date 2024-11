Další krutá prohra. Jdeme jim naproti, mračí se v Pardubicích

O čem je řeč? Za stavu 76:74 pro hostující Beksu fauloval pouhých 1,5 vteřiny před klaksonem Walter Williams na trojce opavského Františka Váňu, který proměnil všechny tři šestky.

A z kratičké akce po timeoutu v úplném závěru, kdy se s míčem posunuli na útočnou polovinu, už Pardubičtí nestačili kontrovat – Dailey z dálky trefil jen obroučku. Finální skóre 76:77 z pohledu Beksy značí již 11. neúspěch v dosud odehraných 13 ligových kolech.

„Nehráli jsme úplně nejlepší zápas, ale Opava taky není ve své kůži, takže to bylo vidět. Nakonec jsme ji měli na lopatě... ,“ uvedl trenér Jan Šotnar pro web Kooperativa NBL.

František Váňa z Opavy při trestných hodech

„Moc nevím, co dodat, už to zavání nějakým nechci říkat neštěstím, ale jdeme tomu naproti. Faul na konci byl samozřejmě obrovsky zbytečný a zkazil celé utkání, které jsme myslím měli vyhrát,“ litoval šéf střídačky Beksy.

Mladý rozehrávač Adam Lukeš se nicméně nešťastného Williamse, jenž nechtěl Váňovi dopřát volný pokus z perimetru a škrtl o jeho ruku, zastal.

„Nemyslím, že to bylo to, co rozhodlo. Měli jsme špatný start a dělali jsme spoustu individuálních chyb,“ podotkl Lukeš.

Opava si hned zkraje vypracovala náskok 10:0 a ten jí zůstal i na přelomu první a druhé čtvrtky. Hra se posléze začala srovnávat, ovšem Slezané si stále poměrně s přehledem svoje vedení hlídali. Po poločasové pauze se ale divákům představila úplně jiná Beksa. Díky několika vydařeným útokům v řadě manko dohnala a po koši pivota Joeyho Brunka šla ve 24. minutě v tomto klání premiérově dopředu (47:46). Na startu čtvrté periody potom ztrácela jen bodík.

Spokojený opavský křídelník František Váňa (ve žlutém) přijímá gratulace od pardubických Waltera Williamse (vlevo) a Luboše Kováře.

Týmy se následně přetahovaly; po šestkách právě Williamse něco přes minutu před koncem a s balonem v ruce sice měli lepší vyhlídky na vítězství hosté, leč nestačilo to.

„Vyhrál bojovnější tým, protože jsme rychlým protiútokem a koši z druhých šancí udrželi naději, a v klíčovém momentu to byla one man show Franty Váni, který to vzal na sebe,“ radoval se David Zach, opavský asistent.