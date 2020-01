Basketbalisté Opavy a Ostravy jsou hodně nažhaveni. Čeká je derby

„Věřím, že v sobotu budeme opět předvádět basket, který bude bavit nejen diváky, ale i nás,“ řekl opavský trenér Petr Czudek. „Soupeř určitě přijede natěšený, zkusí uspět. My však musíme potvrdit roli favorita a dostat se do pohody.“

Dodal, že v národní lize není jednoduchý protivník. „I ti, co jsou dole, makají a posouvají se. Nikdo k nám nepřijede s dárkem. Musíme se vrátit k poctivé hře.“

Ostravský trenér Peter Bálint tvrdí, že se v derby může stát cokoliv. „Opava teď nehrála optimálně, v lize třikrát za sebou prohrála, nicméně ve středu v poháru vysoko porazila Komfort Brno. Dala 24 trojek, takže se asi zase dostávají do formy,“ uvedl Bálint. „Půjdeme do toho s maximálním úsilím, s maximální snahou odehrát co nejlepší zápas a pokusíme se překvapit.“

Zatímco Ostravští jsou v lize předposlední, Opavští se drží druzí. „Máme dvě ostudné prohry v Ústí a v Praze s USK, další dvě s Nymburkem, ale s těmi jsme počítali,“ připomněl Czudek. „Jsme schopni hrát výborně proti Nymburku, ale hned poté naprosto propadnout s USK. Přesto je to zatím z naší strany výsledkově nad očekávání.“

Petr Czudek je přesvědčený, že po výprasku s USK (58:88) není důvod k panice. „Na druhou stranu je potřeba, aby zabrali ostatní hráči a hra nestála jen na Jakubu Šiřinovi, protože potom jsme čitelní a výsledky mohou být horší, než jsou.“

Kouč si ale nemyslí, že by soupeři hru Opavy už prokoukli. „Hrajeme ve stejném složení delší dobu. Kuba Šiřina měl excelentní podzim, táhl nás. Ale my musíme být nebezpeční jako tým, spolehnout se na sedm osm hráčů a k tomu kompaktně bránit,“ řekl Petr Czudek.

Trenér Peter Bálint uznává, že poté, co Ostravští vsadili na mladé hráče, nejsou výkony mužstva ideální. „Ale do každého zápasu jdeme s tím, že chceme podat co nejlepší výkon,“ upozornil.

Mužstvo by měl oživit Dominik Heinzl, který přišel z Hradce Králové a může hrát pod košem i křídlo. Nastoupil už minule proti Nymburku. Naproti tomu Hradečtí zkoušejí ostravského pivota Jana Koloničného.