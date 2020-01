Šance porazit Nymburk byla, shodli se opavští basketbalisté

„Dneska byla šance Nymburk porazit,“ prohlásil opavský křídelník Filip Zbránek. „Rozhodovaly maličkosti.



„Třeba zahozené střely zpod koše. Konec ale patřil Nymburku. Do ruky to vzal Dixon těmi třemi trojkami za sebou. To rozhodlo.“

Opavský trenér Petr Czudek pochválil domácí hráče za odvahu a bojovnost.

„Pokud však chcete porazit Nymburk jednou za uherský rok, tak se vše musí sejít. Ta šance byla. Ale dali jsme jen sedm z patnácti trestných hodů a o lepší výsledek nás připravily i neproměněné jednoduché střely,“ řekl Czudek.

Mrzelo ho, že se Opavě nepodařilo vyhrát aspoň jednu čtvrtinu. „Ale jsem rád za dvacet čtyři útočných doskoků. To je super číslo.“



Nymburk ve 25. minutě vedl o 16 bodů a utkání kontroloval. Jenže domácí, které hnala zaplněná hala, povzbudila série osmi bodů v řadě a mohutně snižovali.

„Pořád tam rozdíl ve skóre byl, ale Opava opět ukázala, že se nevzdává,“ podotkl nymburský Pavel Pumprla. „Minulý rok jsme tady sehráli podobný zápas, akorát s mnohem vyrovnanější koncovkou. Ten rozdíl neodpovídá průběhu utkání.“

Čím Nymburští nápor domácích, kteří po trojkách Šiřiny a Jurečky ve 33. minutě dvakrát snížili na dva body, odrazili? „Když to vezmu z opavského pohledu, tak rychlý návrat do zápasu vás stojí spoustu sil. A zbývalo šest minut do konce,“ odpověděl Pumprla.

„Nymburk měl chvilkový výpadek, ale je to tak zkušený a skvělý tým, že když zapne, tak brzy získá náskok zpátky. Celý zápas jsme dřeli, a během dvou minut byl nadějný stav fuč,“ povzdechl si opavský křídelník Luděk Jurečka.

„Byl to pro nás těžký zápas, Opava je velmi dobrá, její hráči dávali těžké střely,“ řekl rozehrávač Michael Dixon, který se vrátil do Nymburka po třech a půl roce. „Jsem rád, že jsem zpět v české lize, která je velmi kvalitní.“

O víkendu pokračuje národní liga 17. kolem, přičemž Opavští v neděli od 17.30 hrají v Praze proti USK. NH Ostrava už dnes od 17.30 hostí Nymburk.