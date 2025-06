„Dá se říct, že těch dvaadvacet sezon už stačilo,“ usmál se rodák z Ostravy, který odmalička žil v Novém Jičíně, kde s basketbalem začínal.

Minulou sezonu byl ve 41 letech nejstarším hráčem ligy. S kariérou se loučil v Opavě, kde bude pokračovat jako asistent trenéra Davida Zacha. „Snad mi začíná nová basketbalová éra. Uvidíme, jak se mi bude dařit,“ podotkl.

Přece jen, nezůstanete na opavské soupisce, kdyby bylo potřeba doplnit tým?

V kondici se udržovat budu, ale ještě nevím, jestli budu na soupisce. Pokud ano, doufám, že nebude potřeba, abych musel vyběhnout na hřiště. Znamenalo by to, že je nás málo, že máme zraněné hráče, a to bych nerad.

Jak dlouho jste konec kariéry zvažoval?

Bylo to v souvislosti s tím, že se vědělo, že Čouda (dosavadní trenér a sportovní manažer Petr Czudek) končí. Bavili jsme se v klubu a tak nějak z toho vyplynulo, že bych mohl být asistent Davida Zacha, který Čoudu nahradil. Byl jsem rád, že měl o spolupráci se mnou zájem a že mi v klubu dali důvěru. Doufám, že nezklamu a budu odvádět slušnou práci a pomůžu nejen Davidovi, ale celému týmu.

Směřujete tudíž nyní k trenérské kariéře?

Nikdy neříkej nikdy. Ale vidím, co všechno to obnáší, co je za tím práce. Rok si to zkusím a uvidím, jestli mi to bude dávat smysl, jestli to všem bude dávat smysl, zda mě to bude bavit a naplňovat. Pak se uvidí.

V nejvyšší soutěži jste vystřídal čtyři kluby – Nový Jičín, Prostějov, NH Ostrava a Opavu. Dají se srovnat?

Všechny byly tady na Moravě a ve Slezsku, blízko u sebe. A každé to období mělo své plus i minus. Nejdéle jsem ale vydržel v Opavě, celou dekádu. Když jsem přišel, říkal jsem si, že už tam nějak svou kariéru dohraju, jeden, nejvýše dva roky – a bylo z toho nejdelší angažmá. I nejúspěšnější.

Takže vás vůbec nenapadlo, že v Opavě vydržíte tak dlouho?

Že budu hrát ještě tolik let, to nečekal asi nikdo. Ale člověka to furt baví. Vždycky jsem si říkal, že dokud nebudu úplně trapný a tomu týmu budu něco dávat, budu prospěšný, tak proč bych ještě nehrál. A hlavní je zdraví, které mi drželo. Takže jsem rád.

A hlavně jste se v Opavě dočkal titulu.

Přesně tak, to byl vrchol před těmi dvěma lety. První červen 2023 mi už nikdo z paměti nevymaže.

Jenže další dva roky Opavě nevyšly, pokaždé skončila ve čtvrtfinále. Co bude potřeba nyní změnit?

Vždy jde o načasování formy na čtrnáct nebo deset dní, na play off. My teď musíme obměnit kádr, najít posily a dát mužstvu nový impulz, abychom začali další kapitolu.

V roce 2010 jste byl u toho, když byly v lize zavedeny tříbodové střely. Přišly vám jako dnes už vyhlášenému střelci trojek vhod?

Přesně tak. To je jednoduchá matika – tři je víc než dva, takže tam to bylo pro mě jednoznačně výhodné, v trojkách jsem se zhlédl, na střelbě za tři body jsem si budoval kariéru.

Byl basketbal najednou po zavedení trojek jiný?

Člověk musí střelce z dálky víc pokrýt, hra se může více roztáhnout, ale zase mají možnosti dobří najížděči dostat se pod koš. Celkově je ale basketbal každým rokem fyzičtější, dynamičtější, a právě proto jsem musel hrát hlavou, ne nohama. Tam, kde jsem nestíhal být včas, musel jsem více předvídat a být trošku chytřejší.