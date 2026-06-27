Opavští basketbalisté se vracejí do Evropy. Velký úspěch, těší trenéra Zacha

Pro Opavské to znamená, že se v nadcházející sezoně nepřihlásí do Evropské severní basketbalové ligy (ENBL), kterou hrávali, protože v případě, že by se do Ligy mistrů neprobojovali, budou mít místo o soutěž níže – ve FIBA Europe Cupu.
„Pro nás je velký úspěch, že se vracíme do evropských pohárů, že nás vzali do kvalifikace,“ uvedl výkonný ředitel BK Opava Radim Vysocký. „Pro český basketbal je úspěch, že v hlavní soutěži má dva celky – Nymburk a Pardubice – a další je v kvalifikaci.“
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Pro mě to je docela pohádka. Zach má za sebou premiéru, Opavu dovedl k bronzu
Los kvalifikace je 8. července ve švýcarské obci Mies. Osm mistrů a finalistů ze zemí, které nejsou přímo v hlavní soutěži, je nasazených. Dalších šestnáct, mezi nimiž je Opava, se utká o postup do další fáze kvalifikace od 14. září. „Abychom uspěli, potřebujeme vyhrát čtyři zápasy,“ podotkl Vysocký.
Možnými soupeři Opavy jsou BC Vídeň, Dziki Varšava, Benfica Lisabon, Ženeva, VEF Riga, ázerbájdžánské Landau, bulharský Rilski Sportist, španělský Rio Breogan, německé celky Würzburg a Vechta, řecké Kolossos Rodou a Promitheas Patras a turecké Manisa Basket a Denizli Basket.
Opavští ohlásili první posilu – Američana Jalena Terence Montgomeryho z USK Praha.
„Bude hrát primárně na pozici dvě, ale je schopný pomáhat na rozehře,“ uvedl trenér Zach. „Je to hráč, který dokáže v útoku tvořit pozice pro sebe i své spoluhráče. Pro náš týmový styl je velmi důležité, že má také dobrou přihrávku a cit pro sdílení míče.“