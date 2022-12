Opavský kouč Czudek: Čeká nás spousta práce, na soudy je brzy

Z nesmírně vyrovnané skupiny, v níž všechny čtyři týmy měly po třech výhrách a třech porážkách devět bodů, basketbalisté Opavy do další fáze FIBA Europe Cupu nepostoupili. Na závěr skupiny prohráli v Levicích 80:94 a vinou horšího skóre skončili třetí za kyperským Keravnosem a Levicemi a před bulharským Balkanem.

Opavští v Levicích padli ve čtvrté čtvrtině, do níž šli se sedmibodovým náskokem. Posledních deset minut prohráli 13:34!

„Dvě třetiny jsme zápas kontrolovali. Ve druhé půlce jsme přestali hrát a čekali na smrt. Ta přišla,“ komentoval utkání opavský trenér a sportovní manažer Petr Czudek. „Levice hnané výbornými fanoušky nejenže dotáhli náš patnáctibodový náskok, ale šli před nás a už se to nedalo zastavit.“

V čem byl problém?

To je na hlubší analýzu. Každopádně je to obrovské zklamání, protože jsme byli blízko historickému úspěchu, postupu ze základní skupiny, ale takový je někdy sport.

Co říkáte tomu, jak byla skupina vyrovnaná, když o umístění všech čtyř mužstev rozhodovalo skóre?

Zpočátku se skupina jevila jasná, že nahoru půjdou Keravnos s Balkanem. Ale obrátilo se to a Levice, které úvodní tři zápasy prohrály, měly fantastický závěr zápasu s námi a postupují.

Co vám pohárové duely ukázaly?

Oproti loňsku jsme se posunuli. Vyhráli jsme víc zápasů. Těžko se ale dají srovnávat ta loňská (Benfica Lisabon, Parma Perm a Den Bosch – pozn. red.) a letošní skupina. Můžeme se ale bavit o našem týmu, z něhož odešli lídři Radim Klečka, Martin Gniadek a Mattias Markusson, který byl výjimečný, on byl pro nás výhra v loterii. Síla těch hráčů se projevuje v těžkých zápasech. Bohužel, když ze své role vypadl i Kuba Šiřina, tak nebyl nikdo další, kdo by zvedl náš prapor, jak jsme byli zvyklí. Nikdo se nenašel.

Takže se ukazuje, že tým není tak silný jako minulou sezonu?

Na takové soudy je brzo. Doplňujeme kádr zejména českými hráči, kteří jsou mladí a mají cestu před sebou. Otěže těžkých minut by měli převzít Kuba Mokráň, Radek Farský, Kuba Slavík, ale jsou to mladí kluci, kteří se učí, a doufám, že i zápas v Levicích je v jejich kariérách posune.

Nehrozí při nynější obměně kádru, že Opava vyklidí přední příčky českého basketbalu?

To by se někomu asi líbilo, nevím, ale to nemohu říct. Jsme v přestavbě, tým obměňujeme za pochodu. Pořád však máme nejvyšší cíle a ambice. Už to, že jsme v poháru byli úspěšnější než před rokem, signalizuje, že by to nemělo být špatné. Uvidíme, jak zvládneme Český pohár a hlavně zbytek ligy, která je hodně vyrovnaná a může se stát cokoliv.

Ostatně to se ukázalo, když jste v osmém kole prohráli s Olomouckem, které si s vámi připsalo první výhru v soutěži.

Po nás porazilo i Děčín, takže kvalitu má. Proti nám předvedlo heroický výkon a my podali jen průměrný, což nestačilo. Je to i o zdravotním stavu. Máme dvanáct vyrovnaných hráčů, kteří se pomalu dávají dohromady. Chvíli to bude trvat. Nedokážu ale říct, zda měsíc, půl roku, rok.

Teď máte před sebou těžké zápasy v Děčíně a Nymburce a doma s druhým Kolínem.

Evropský pohár jsme uzavřeli. Šance postoupit v něm byla velká, ale nevyužili jsme ji. Jdeme však dál. Teď máme před sebou obhajobu Českého poháru a druhého místa v lize. Čeká nás spousta práce. Na nějaké soudy je čas. A loučit se s nějakými hráči, to není styl Opavy.