Farský na detoxu: Od dění v opavském klubu se chceme absolutně distancovat

Jurečka: To vítězství jsme potřebovali Byl to pro nás šťastný konec, oddechl si křídelník opavských basketbalistů Luděk Jurečka po vypjatém duelu pátého kola nadstavby národní ligy po vydřené výhře nad Děčínem 80:78. „Když se daří, umí vyhrávat každý. Nám se ale teď moc nevedlo. Ukázali jsme však charakter,“ řekl Jurečka, který trojkou ve 38. minutě otočil stav na 78:76 a následným nájezdem zvýšil na 80:76. Co jste si říkali, když se vám dlouho střelecky nevedlo a za tři čtvrtiny jste dali jen 51 bodů?

I když nám ty tři čtvrtky vůbec nešly trojky a šestky, říkali jsme si, že ta statistika bude hrát pro nás a to se projevilo. Třemi trojkami jsme se vrátili do zápasu, naštěstí jsem k tomu taky přispěl, a zlomili jsme to. Za všechny, za celou halu jsem rád. To vítězství jsme moc potřebovali. Luděk Jurečka z Opavy zakončuje na děčínský koš. Bylo utkání složité i vzhledem k rozporům, které jsou v opavském basketbalu?

Samozřejmě jsme to všichni měli nějak v hlavách. Ale od páté hodiny jsme se koncentrovali jen na basket a ostatní věci nás nezajímaly. Hrajeme zápas, to je naše práce. Po utkání vás ty neshody zajímají?

Nijak to nevnímáme, my s tím asi nic moc dělat nemůžeme. Dostaneme nějaké pokyny a ty jdeme plnit. Jsme hráči, trénujeme a hrajeme... Změnila současná situace trenéra Petra Czudka?

Je to nahoru dolů. Spíše se i trochu uklidnil, někdy je takový veselejší a vtípky jsou ještě větší, než bývaly. Ale uvnitř to má určitě jinak, než jak ukazuje navenek.