Palubovka částečně zachráněna, radují se v Opavě. Pod vodou byly i domovy hráčů

Rovněž fotbalisté Slezského FC Opava odložili na neurčito zápas 10. kola národní ligy s Prostějovem, který měli hrát v pátek. Voda zalila celou hrací plochu, zaplavila tři řady sedaček na tribuně F a poškodila kabiny.

Podle předsedy představenstva SFC Opava Tomáše Hůlovce nebudou moci letos na svém hřišti hrát. Jak uvedl, trávník, který sloužil tři roky a patřil k nejlepším v republice, čeká kompletní výměna. Slezský FC tak zbylé domácí zápasy podzimní části druhé ligy zřejmě odehraje v Hlučíně.

A jaká je situace v opavské hale?

„Palubovku se nám snad částečně podařilo zachránit, takže tuto sezonu bychom na ní měli odehrát,“ řekl předseda BK Opava Radim Vysocký. „Po sezoně ji ale budeme muset sundat a podívat se, co se děje pod ní.“

Dodal, že zatím pod hrací plochu vhánějí vzduch z ventilace, aby dýchala. „Jistotu, že se nezvlní nemáme, ale uděláme vše pro to, abychom příští domácí utkání s Nymburkem už odehráli,“ řekl Radim Vysocký.

To bude v sobotu 28. září od 17.00. Do ligy Opavští vstoupí ve středu v Pardubicích.

Zatím trénují v hale VŠB Ostrava. „Extraligové týmy do sedmnácti a devatenácti let se připravují v Hradci nad Moravicí, ale věříme, že v pondělí se vrátíme do naší haly,“ uvedl předseda klubu.

V týmu doznívá zklamání z minulé sezony

Byť se basketbalisté vzpamatovávají z povodní, mezi hráči, trenéry a fanoušky stále doznívá obrovské zklamání z minulé sezony. To Opavané po mistrovském titulu vypadli už ve čtvrtfinále s NH Ostrava.

Opavští navzdory nynějším problémům věří, že se v nadcházející sezoně vrátí do bojů o medaile. „Co se týče soupeřů, tak příprava byla dosud nejkvalitnější,“ řekl opavský trenér Petr Czudek.

Opavané zakončili sérii devíti přípravných duelů minulou sobotu ve Varšavě výhrou nad tamější Legií 85:80. S týmž protivníkem měli hrát i v neděli, leč místo toho se předčasně vraceli do Slezska.

„I domovy některých hráčů byly pod vodou, a tak jsme rychle jeli zpátky, i když složitěji, protože projet přes Bohumín už nebylo jednoduché,“ připomněl Radim Vysocký.

Czudek řekl, že výsledky v přípravě nebyly úplně ideální. „Ale ty nejsou až tak důležité. Spíše mě mrzí, že se hodně potýkáme se zraněními, které jsme si přenesli z minulé sezony.“

Radovan Kouřil a Radek Farský jsou po operaci ramena. „Radovan už může začít hrát, ale Radek ještě čeká na verdikt doktora. Snad se do hry zapojí koncem září,“ uvedl velezkušený trenér.

Opavští basketbalisté trénují v hale VŠB:

Do tempa se dostává i jedna z posil – František Váňa, jenž naposledy působil v Ústí nad Labem. „Rok nehrál, léčil si achilovku,“ připomněl kouč. „Než se adaptuje, musíme být opatrní. Do toho tady létají i nějaké nemoci. V přípravě jsme ani jednou nemohli hrát v plné sestavě. Ale to se nedá nic dělat.“

Opavští oslabili hlavně pod košem, jelikož jim odešli pivoti Martin Gniadek do Ostravy, Jakub Mokráň do druholigového španělského celku San Sebastián Gipuzkoa a Adam Pecháček do Ústí nad Labem. Místo nich získali Američana Roba Howarda z Levic.

Czudek podotkl, že oslovili čtyři české pivoty, ale ani jeden nevyšel. „Většinou to nebyla otázka peněz, ale třeba dva z nich preferovali zahraničí.“

V opavské hale uklízejí škody po povodních.

Šéfové klubu se snažili i o návrat své někdejší opory Švéda Matthiase Markussona. „Dostal od nás exkluzivní nabídku, která nemá v našem klubu obdoby, ale rozhodl se pro polskou ligu, kde bude více na očích. K tomu je tamější soutěž jinde i finančně,“ upozornil Czudek.

Příchod Roba Howarda označil za skvělou práci svého asistenta Davida Zacha. „Po měsíci mohu říct, že do týmu dobře zapadl, že bude platným hráčem,“ řekl trenér. Totéž se podle něj týká i křídelníka Františka Váni a další posily, rozehrávače Marka Vyroubala z USK Praha. „Týmová chemie by měla být v pořádku a z toho by mohl vzejít i kvalitní výsledek.“

V širším kádru zůstává i Kryštof Kavan a doplnili ho mladíci David Motyčka a Štěpán Pavelek.

Zatímco Opavští mají start ligy odložený, NH Ostrava v sobotu od 18.00 nastoupí v Děčíně a ve středu od 18.00 přivítají Písek.