Do Opavy míří nástupci Toniho Kukoče. Co předvedou Slezané v evropském poháru?

„Patras letos hrál stejně jako my kvalifikaci Ligy mistrů. Má velmi silný kádr, ale celkově je naše skupina těžká, všechny týmy mají kvalitu, takže uvidíme, jak se komu bude dařit,“ řekl Zach.
„Máme jednu z těžších skupin, ale pohár nás může krásně prověřit a připravit na těžké zápasy, které nás čekají na konci sezony v domácí lize. Jsou to pro nás cenné zkušenosti,“ upozornil Puršl.
Opavští se s Promitheasem Patras utkali už před třemi roky v Lize mistrů, kdy mu podlehli venku 66:115 a doma 97:10 po prodloužení. Tentokrát se s řeckým protivníkem poprvé střetnou až 4. listopadu v jeho hale.
Nyní je ve FIBA Europe Cupu čeká KK Split, třetí celek minulého ročníku nejvyšší chorvatské soutěže, na přelomu 80. a 90. let dominantní tým kolem Toniho Kukoče, který třikrát za sebou ovládl Pohár mistrů evropských zemí.
„Víme, že musíme předvést lepší výkon než v sobotu,“ zmínil Šimon Puršl výhru nad Plzní 92:82. „Ale sílu můžeme hledat v široké lavičce, kterou tuto sezonu máme i díky tomu, že hrajeme víc soutěží, víc zápasů. Musíme si pomoct tím, že budeme hodně rotovat, že nastavíme vyšší tempo než s Plzní. Ale měli jsme teď dva dny, abychom se co nejlépe připravili a ve středu vybojovali vítězství.“
Co si Opavští od poháru slibují?
Opava ve FIBA Europe Cupu – program
● Doma
● Venku
„Ať je to Liga mistrů, kterou jsme také hráli, FIBA Europe Cup, anebo ENBL (European North Basketball League, Severoevropská liga), tak cílem je dostat se co nejdál. Je to něco jiného než česká liga. Jméno našeho týmu, města se dostane do Evropy. Takže chceme ukázat, že jsme konkurenceschopní,“ odpověděl Puršl.
Uspět ale nebude snadné, protože do další skupinové fáze postoupí z každé z osmi skupin vždy jen první dva celky.
„Z tohoto pohledu to bude těžší než minulý rok, kdy jsme hráli ENBL. Ale jsme na začátku sezony, takže všechno je před námi. Musíme zabojovat,“ prohlásil Puršl.
Opavané jdou do prestižní evropské soutěže s vědomím, že jim hra na startu sezony drhne, v lize mají dvě výhry a tři porážky.
„Samozřejmě se o tom bavíme. Ale v sobotu jsme vyhráli (nad Plzní), takže budeme mít z čeho čerpat do dalších zápasů,“ konstatoval David Zach.
Přesto, v čem vidí příčiny pomalejšího opavského rozjezdu?
„Důvodů je asi víc. Nějaká dílčí nesehranost týmu, forma některých hráčů. Samozřejmě i kvalita soupeřů – hráli jsme na Slavii, doma s Ostravou, která podala výborný výkon,“ připomněl. „Zatím nehrajeme s dostatečným úsilím zejména v prvním poločase. Sezona je ale dlouhá, máme tým zdravý, musíme tvrdě pracovat. A věřím, že pokud vytrváme, budeme pravidelně vítězit.“
Puršl připustil, že roli může hrát i to, že v týmu mají tři Američany, což v Opavě nebývalo zvykem. „Ale je to pozitivum, že máme širší lavičku, máme spoustu kvalitních hráčů. Je fakt, že Opava má typický styl hry, a když přijdou takové tři posily, může být trochu těžší navyknout si na něj,“ podotkl Puršl.