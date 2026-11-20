Takové je rozložení sil ve skupině A FIBA Europe Cupu, z níž postoupí první dva celky. Opavským už jde jen o prestiž, navíc když si obě výhry připsali s Batumi. Ve středu gruzínský celek doma porazili 104:62, leč v první půli se pořádně trápili.
„Nebyla náhoda, že Batumi hraje šikovně, ale bylo až tristní, co jsme soupeřům naházeli do rukou. To nám nepomohlo, a proto byl první poločas tak nervózní,“ uvedl opavský trenér David Zach.
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Pomalejší rozjezd, pak jasná záležitost. Opava ukořistila druhou výhru nad Batumi
Potěšilo ho, že sebevědomí hráčů se po přestávce zvedlo. „Kluci, které jsme potřebovali, se trefili. Zároveň byl jedním z cílů zápasu rozložit minuty, pošetřit některé klíčové hráče, abychom v sobotu měli co nejvíce sil do velmi náročného utkání v Děčíně,“ dodal Zach.
Podotkl, že ve druhé půli nutili soupeře ke ztrátám a dostávali se do správných střeleckých pozic. „Výsledkem byly tři trojky Honzy Švandrlíka, kdy jsme opravdu hráli to, co jsme měli,“ zmínil kouč s 20 body nejlepšího střelce utkání. „To nás obrovsky uklidnilo a bylo vidět, jak to zvedlo i ostatní hráče.“
Opavské, kteří jsou v lize až devátí, čeká v sobotu od 17.00 utkání v Děčíně. „Bude to boj. Musíme vyhrávat i venku. Nesmíme ale dělat stupidní chyby, kterými zápasy zbytečně ztrácíme, jak tomu bylo třeba v Ostravě,“ připomněl David Zach minulou porážku.
NH Ostrava, jež se po středeční výhře v Brně 98:90 drží čtvrtá, hostí v sobotu od 17.30 Olomoucko