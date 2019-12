První poločas ušel, v tom druhém dostal Děčín od Opavy naloženo

„My jsme začali velmi dobře a první polovinu jsme byli domácím vyrovnaným soupeřem. Srazil nás úsek 16:0 ve třetí čtvrtině, kdy jsme nebyli schopni ubránit vůbec nic, Opava nás naprosto rozebrala a zaslouženě vyhrála,“ uznal děčínský trenér Tomáš Grepl.

„Opava hraje momentálně vynikající basketbal. Hrají výborně jako tým. Spoléhá na rychlý protiútok a trojkovou střelbu. Dostat od Opavy 45 bodů za poločas je hrozně moc, naše obrana byla chvílemi dobrá, ale pak zase haprovala, na tom musíme ještě pracovat. Ve třetí čtvrtině jsme ztratili koncentraci, kupili jsme chyby v obraně i v útoku a domácí rozhodli,“ viděl Grepl.

Domácí kouč Petr Czudek chválil svůj tým. „Jsem rád, že jsme utkání zvládli. Vyhráli jsme všechny čtyři čtvrtiny a byli jsme i lepší na doskoku, s kterým míváme problémy. První polovina byla vyrovnaná. O výsledku rozhodl úsek na přelomu třetí a čtvrté čtvrtiny, kde jsme zaznamenali šňůru 16:0 a odskočili jsme. Když se daří útoku, zlepší se i obrana. Už jsme si to pohlídali. Všichni naši hráči, kteří byli na palubovce, zaslouží pochvalu za bojovný výkon.“

Opava se Děčínu vyrovnala tvrdostí, to byl další důležitý faktor utkání. „Zápasy s Děčínem jsou vždy o tvrdém, fyzickém basketbalu. Děčín byl nepříjemný. Bylo to o tom se dobře připravit fyzicky a mentálně a hrát také tvrdě. A myslím si, že jsme to zvládli,“ pochvaloval si opavský kapitán Jakub Šiřina.