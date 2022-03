Hlavně musíme hrát naši hru, rychlejší basket, velí opavský Zbránek

Opavské v sobotním semifinále Českého poháru čekají od 14.30 Pardubice. Druhou dvojici tvoří Nymburk a Brno.

Jak na Pardubice? Opavští v jejich hale v nadstavbě v polovině února vyhráli 91:79, leč měsíc předtím tam v dohrávce prvního kola základní části podlehli 73:85.

„Měli bychom hrát tak jako v neděli v lize první poločas s Nymburkem,“ připomněl opavský křídelník Filip Zbránek duel, v němž nad favoritem až do čtvrté čtvrtiny vedli, než prohráli 88:102. „Hlavně musíme hrát naši hru, rychlejší basket, který nám teď začal svědčit.“

Pokud s Pardubicemi uspějete, ve finále poháru zřejmě znovu narazíte na Nymburk, s nímž jste v této sezoně odehráli tři vyrovnané zápasy a jednou ho porazili...

Ty zápasy s ním nám dávají hodně zkušeností, protože v evropském poháru jsme už vypadli. Znovu vyhrát by bylo skvělé, ale je to ohromně těžké. Předně však musíme přejít přes Pardubice.

Nymburk je stále český suverén. Když je takový tým v soutěži, žene vás to spíše k tomu, abyste se mu vyrovnali, anebo je to naopak frustrující?

Za celý život, co hraji basket, bych dokázal spočítat na prstech jedné ruky, kolikrát jsem ho porazil... Kamarádi, kteří basket ani nijak moc nesledují, si z toho dělají srandu, říkají, že stejně hrajeme jenom o druhé místo.

A není to tak?

Letos Nymburští k poražení jsou. Někdo sice říká, že se dají porazit jednou, ale ne porážet. Na tom asi něco je, ale šance jsou vždycky. Nevidím to tak černě. Samozřejmě jejich sedmnáct titulů v řadě mluví za vše. Je to evropský klub. Ale je dobře, že se jim už dokážeme vyrovnat. Už to není tak, že jedeme do Nymburka a dostaneme o dvacet třicet bodů. To je obrovský posun vpřed.

Český pohár vyvrcholí v Lounech. Jaké to je hrát v neznámém prostředí?

Vyzkoušeli jsme si to už v Plzni i Novém Jičíně. Většinou to v poslední době bývá, že se hraje ve městech, kde není nejvyšší soutěž, což je pro propagaci basketbalu super. Do Loun jedeme o den dříve, a tak doufám, že si halu obhlédneme, protože kvůli orientaci je dobré si tam aspoň jednou zatrénovat.

Už jste opět v tempu po nevydařené lednové sérii proher?

Minulý týden se nám nepodařilo vyhrát v Ústí, kdy to vypadalo, jako bychom byli o dvě třetiny pomalejší než domácí, jimž to šlo nadstandardně, to se musí nechat. Teď nám to nevyšlo s Brnem, ale co se vrátil Čouda (trenér Petr Czudek bojoval v nemocnici se streptokokem), jsme se zvedli, i když jsme si říkali, že nemůže být takový rozdíl hrát bez něj a s ním. Ale asi je. Už se dostáváme zpět do našeho herního tempa. Ještě tam jsou nějaké výpadky, ale ty do play off doladíme...

V národní lize vám před play off zbývá odehrát pět kol. Byl zápas s Brnem klíčový pro udržení druhého místa?

To teď je už každý. Brno ale dobře bránilo, my špatně doskakovali a dostávali laciné koše. Dokud ale bude šance být druzí, budeme se rvát. Musíme se rychle dostat do herní pohody. Už po tom Nymburku jsme si řekli, že máme na čem stavět, že to byl dobrý zápas. To jsme byli zase ta stará dobrá Opava jako před Vánocemi.