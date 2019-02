Basketbalisté Opavy doplatili na únavu. Brali v poháru stříbro

Opavští v sobotním semifinále otočili stav s Děčínem, který porazili 82:78. „To jsme se vyšťavili,“ potvrdil Czudek. „Kluci ve finále odehráli první čtvrtinu výborně, odvážně. Jen byla otázka času, kdy nás Nymburk, který střídal deset velice kvalitních hráčů, přeskočí. A když prohráváte o dvacet bodů, je těžké ještě více se ždímat a motivovat. Finále jsme odehráli nejlépe, jak to vtom našem rozpoložení šlo.“

Opavské celou sezonu ničí zranění. V sobotu se jim zranil ústřední rozehrávač Jakub Šiřina. „Má odraženou patu,“ uvedl Petr Czudek. „Sám jsem s tím laboroval tři čtyři měsíce, takže vím, jaké to je. Doufejme, že to nebude tak vážné a že se nám vrátí. Už ale nevím, co mám dělat. Asi budu muset zajít do kostela pomodlit se.“

Ke všemu v neděli musel do nemocnice křídelník Luděk Jurečka, který dohrál ve 30. minutě. Po souboji pod košem má zlomenou jařmovou kost. „Luďka mi je hodně líto, protože se tady těšil. Navíc to je hodně nepříjemné zranění v obličeji,“ řekl kouč.

Jurečka v minulosti hrával za Nový Jičín, někdejší basketbalovou baštu, kde o víkendu pohár vyvrcholil. A třeba nymburský kapitán Pavel Pumprla jezdil do Nového Jičína coby soupeř. I s Opavou.

„Je fajn, že se tady vrcholový basket aspoň na víkend vrátil, protože tu měl obrovskou tradici. Atmosféra tady byla vždycky dobrá a samozřejmě ještě lepší, když hrál domácí tým,“ řekl Pumprla.

Takže si oživil vzpomínky? „To každopádně,“ usmál se. „Ale trošku mi scházela ta typická bazénová vůně. Asi bazén, který sousedí s halou, lépe odizolovali od té doby, co jsem tu nebyl.“

Pumprla podotkl, že v Novém Jičíně odehrál docela dost zápasů. „Rád bych se sem ještě vrátil a zahrál si proti Novému Jičínu.“

To však v nejbližší době nebude, protože klub hraje první ligu a na vyšší soutěž nemá dostatečně silné sponzory. „Však jsem také rozhodčím říkal, že až my budeme hrát zase nejvyšší soutěž, tak oni už tu pískat nebudou,“ žertoval někdejší sekretář klubu Milan Dvořák.