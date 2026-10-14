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Opava v Batumi dominovala a vybojovala první výhru v Europe Cupu

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  21:44

Šimon Puršl v zápase Europe Cupu proti Batumi. | foto: fiba.basketball

Basketbalisté Opavy se na druhý pokus dočkali v Europe Cupu FIBA vítězství. Na hřišti Batumi vyhráli jednoznačně 102:62. Jan Švandrlík přispěl k úspěchu jako nejlepší střelec zápasu 20 body, Radovan Kouřil zaznamenal 12 asistencí.

Slezané měli zápas v Gruzii od počátku pod kontrolou a ani jednou neprohrávali. V úvodní čtvrtině dovolili domácím jen 12 bodů a svůj náskok postupně navyšovali. V závěru vedli až o 46 bodů.

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Batumi je po dvou kolech v šestičlenné skupině A bez vítězství. Stoprocentní bilanci má jako jediný Trevír, který porazil Promitheas Patras 87:83. Split, s nímž Opava na úvod soutěže prohrála, podlehl příštímu soupeři českého týmu Trepče 69:78.

Europe Cup basketbalistů - 2. kolo

Skupina A:
Batumi - Opava 62:102 (12:25, 26:52, 43:81)
Nejvíce bodů: G. Očchikidze 16, Mouganda 13, Zephir 9 - Švandrlík 20, Puršl 17, Tucker 16

Promitheas Patras - Trevír 83:87 (41:49), Split - Trepča 69:78 (28:38)

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