Slezané měli zápas v Gruzii od počátku pod kontrolou a ani jednou neprohrávali. V úvodní čtvrtině dovolili domácím jen 12 bodů a svůj náskok postupně navyšovali. V závěru vedli až o 46 bodů.
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Brněnské úspěchy. Basketbalistky Žabin i KP vstoupily do Eurocupu výhrami
Batumi je po dvou kolech v šestičlenné skupině A bez vítězství. Stoprocentní bilanci má jako jediný Trevír, který porazil Promitheas Patras 87:83. Split, s nímž Opava na úvod soutěže prohrála, podlehl příštímu soupeři českého týmu Trepče 69:78.
Europe Cup basketbalistů - 2. kolo
Skupina A:
Promitheas Patras - Trevír 83:87 (41:49), Split - Trepča 69:78 (28:38)