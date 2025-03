Šiška hledá druhou tvář Slunety. Skvělý tým se dokáže adaptovat, káže

„Skvělý tým se pozná podle toho, že se dokáže adaptovat na obranu soupeře, v tom máme rezervy. Máme jednu tvář. Když se nám nedaří, nemáme moc co nabídnout,“ všímá si ústecký rozehrávač Ondřej Šiška. „Potřebujeme být variabilnější v útoku, když něco nefunguje, musíme vyložit další kartu stůl.“

Výsledky Slunety jsou teď nahoru dolů, po nedělní porážce 83:91 s Brnem je v tabulce pátá.

„Ve skupině A1 je každý zápas těžký, bude to boj do poslední chvíle, může se to ještě zamíchat. Nedělal bych z toho tragédii, jestli jsme prohráli nějaké zápasy, tak s kvalitními soupeři. Hlavně neklesat na mysli! Teď nás čeká Děčín, zase můžeme vyletět na vlnu,“ zmínil Šiška středeční El Nordico, které se hraje na palubovce rivala.

„Všichni vědí, že to je nepredikovatelný zápas. Ale vyhrát derbíčko a udržet ligovou neporazitelnost s Děčínem by bylo fajn,“ přeje si porazit Válečníky i počtvrté.

V NBL má Sluneta s úhlavním konkurentem bilanci 3:0 na zápasy, ale prohrála s ním na prvním sezonním vrcholu, ve Final 8 Česko-slovenského poháru. „Nebyli jsme tam zrovna v laufu, ale celkově bych to naše vystoupení zase tak špatné neviděl. Porazili jsme tam Opavu, odvezli jsme si pohár za třetí místo v české části poháru, to se také počítá.“

Důležitější bitvy navíc teprve přijdou, play off se pomalu blíží. Loni ligu uchvátila sedmizápasová semifinálová série Ústí s Děčínem, kdyby na derby ve vyřazovací části ligy došlo letos znovu, Šiška by nebyl proti. „Určitě by to byl skvělý zážitek, další zářez do mé zážitkové basketbalové kariéry. “

I kvůli fanouškům, kteří v minulé sezoně skoro zbourali haly v obou městech. „Na severu je to fakt unikát, atmosféra je skvělá tady i tam. Ústí i Děčín mají skvělé fanoušky, nebudu říkat, kde byli lepší, obojí jsou nejlepší,“ smeká trojnásobný ligový vicemistr s Válečníky.

O další cenný kov zabojuje s Ústím, do startu play off zbývá už jen posledních šest zápasů v nadstavbové skupině A1.

Ethan Chargois (vlevo) z Brna se dere k ústeckému koši, brání ho Ondřej Šiška.

„Naším cílem teď je hlavně se vyhnout Nymburku, můj názor je, že pak je to už asi jedno. Většina lidí říká, že je lepší začínat doma, ale já taky hrál sérii, kde se ta výhoda stala nevýhodou,“ nepovažuje za zásadní rozjíždět play off v domácím prostředí. „Náš cíl by měl být spíš vyšperkovat co nejvíc naši hru. Až play off rozhoduje, a my jsme zkušený tým s kvalitními cizinci, dokážeme se připravit na ty největší zápasy. V tom bude naše hlavní síla,“ vzkazuje jeden z lídrů Slunety.

I když to teď tak nevypadá, ani finálové repete nemusí být pro Ústí sci-fi. „Myslím, že to není vůbec nereálné. Máme silný tým, věřím mu, že to může dotáhnout daleko. Musíme jít krůček po krůčku a uvidíme, kde nás to vyplivne.“ Pokud opravdu až ve finále, může se Šiška zapsat do kronik jako hráč, který slavil medaili v týmech dvou největších ligových rivalů.