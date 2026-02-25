Na hraně vyřazení. USK Praha v Zaragoze odvrací konec euroligové sezony

Autor: ,
  9:00
Teď už každá porážka znamená konec nadějí na obhajobu. Basketbalistky ZVVZ USK Praha budou ve středu usilovat o prodloužení sezony v Eurolize. V odvetě předkola o účast ve čtvrtfinále Final Six musí uspět na palubovce španělské Zaragozy, aby si vybojovaly třetí zápas v Praze, kde první duel před týdnem prohrály 71:82. Pokud neuspějí, soutěž pro ně skončí. Zápas začne ve 20:00.

Momentka z euroligového utkání mezi basketbalistkami USK a Zaragozy | foto: fiba.basketball

„Jedeme do Zaragozy v bojovné náladě. Ten týden po prohraném zápase byl všelijaký. Jedeme jednoznačně vyhrát. Doufám, že k tomu tak všichni přistoupí a odvedeme dobrou práci,“ řekl ČTK trenér Martin Bašta.

Obhájkyně titulu, které se do předkola dostaly díky třetí příčce v nadstavbové skupině E, v domácím zápase se Zaragozou většinou ztrácely a prohrály poprvé v tomto kalendářním roce.

ONLINE: Zaragoza – ZVVZ USK Praha

Utkání play in Euroligy od 20 hodin v podrobné reportáži

„Přehrály nás týmovostí, aktivitou a hladovostí. Tohle musíme změnit a opět do naší hry přinést. Musíme být hladoví, agresivní a diktovat tempo. V prvním zápase jsme bohužel jeli podle jejich not a to jim vyhovovalo. To teď musíme otočit. Jedině tak můžeme vyhrát,“ uvedl Bašta.

Pražanky, které vloni Euroligu ovládly podruhé v historii, chyběly naposledy v závěrečném turnaji v roce 2021. Tehdy ještě soutěž vrcholila čtyřčlenným turnajem. Final Six se koná od loňska. Závěrečnou fázi hostí právě Zaragoza.

„Už vloni v ní chyběli a je to pro ně obrovská výzva a cíl. Mají k tomu teď blíž, na druhou stranu je může svázat i nervozita. Na to ale nesmíme spoléhat. Musíme se soustředit na náš výkon. V momentě, kdy budeme hrát naši hru a styl, který nám už vyhrál v sezoně pár těžkých zápasů, tak si tu výhru odvezeme. Jakmile ale polevíme a nebudeme důslední, tak to bude extrémně náročné,“ řekl Bašta.

Pražanky by měla opět táhnout kapitánka a nejlepší střelkyně Valériane Ayayiová, která má průměr 14,7 bodu na zápas. Daří se také Kanaďance Bridget Carletonové a Francouzce Janelle Salaünové s průměrem 13,3 bodu. Kvůli zranění kolena jim chybí americká pivotka Brionna Jonesová, kterou nahradila krajanka Sania Feaginová.

Obhájkyně v potížích. USK první zápas o postup do Final Six se Zaragozou prohrál

Zaragoza spoléhá na podkošovou hráčku Merritt Hempeovou, která má průměr 10,4 bodu a v prvním vzájemném duelu byla se 14 body nejlepší střelkyní. Hru vedoucího týmu španělské ligy tvoří francouzská rozehrávačka Carla Leiteová (10,8 bodu na zápas). V klubu působí také bývalá hráčka USK Veronika Voráčková, která v Praze zaznamenala čtyři body a sedm asistencí.

Španělský celek bude těžit z výhody domácího prostředí. „Proto musíme být ti, kteří budou diktovat tempo hry. Bude tam deset tisíc diváků a v momentě, kdy budeme zase ti druzí, tak se povezeme. Dostali jsme se do těžké situace, ale pořád si myslím, že máme na to, abychom uspěli a vrátili sérii do Prahy. Uděláme pro to všechno,“ uvedl Bašta.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Zaragoza vs. ZVVZ USK PrahaBasketbal - Předkolo play off - 2. utkání - 25. 2. 2026:Zaragoza vs. ZVVZ USK Praha //www.idnes.cz/sport
25. 2. 20:00
  • 1.79
  • 16.30
  • 2.18
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

USK Praha – SK Slavia Praha

5. 3. • 18:00 • Sportovní hala Folimanka, Praha 2-Vinohrady

Koupit

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: výsledky olympijského turnaje

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastnili hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

ZOH 2026: výsledky závodů na olympiádě v Miláně a Cortině den po dni

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 jsou u konce. Největší sportovní svátek hostila italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na kompletní výsledky.

Češi na ZOH 2026: medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou za námi a české výpravě se na nich dařilo. Celkem vybojovala pět medailí. Zuzana Maděrová získala senzační zlato, Metoděj Jílek přidal zlato a stříbro, Eva Adamczyková...

Česko - Kanada 3:4P. Krutý konec na olympiádě, hokejisté sahali po senzaci

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Snažili se, dělali, co mohli. Velkého favorita dlouho trápili, ještě tři a půl minuty před vypršením základní hrací doby dokonce vedli. Nakonec se však čeští hokejisté loučí s olympijským turnajem v...

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Američané zdolali Kanadu a mají zlato, bronz pro Finsko

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Úchvatný olympijský turnaj hokejistů je za námi. Strhující finálovou bitvu vyhrál tým USA, který v prodloužení porazil Kanadu 2:1. Slováci v utkání o bronz nestačili na Finsko.

Lakers zaskočil Carter, Boston je ve formě. Krejčího Portland tlačil v koncovce marně

Donte DiVincenzo (0) z Minnesota Timberwolves útočí na koš Portland Trail...

Basketbalisté Portlandu v NBA doma prohráli 121:124 s Minnesotou. Vít Krejčí za poražené Trail Blazers zaznamenal osm bodů, tři doskoky a dvě asistence. Paolo Banchero se blýskl 36 body a 10 doskoky...

25. února 2026  7:19,  aktualizováno  9:11

Na hraně vyřazení. USK Praha v Zaragoze odvrací konec euroligové sezony

Momentka z euroligového utkání mezi basketbalistkami USK a Zaragozy

Teď už každá porážka znamená konec nadějí na obhajobu. Basketbalistky ZVVZ USK Praha budou ve středu usilovat o prodloužení sezony v Eurolize. V odvetě předkola o účast ve čtvrtfinále Final Six musí...

25. února 2026

Hvězda F1 už nechodí s Češkou. Bábíčková se rozešla s Antonellim

Společně na závodech. Bábíčková s Antonellim v závodním prostředí.

Devatenáctiletý italský pilot formule 1 Andrea Kimi Antonelli a motokárová závodnice Eliška Bábíčková už netvoří pár. Spekulace potvrdila Češka na sociálních sítích.

25. února 2026

V Dubaji slaví Menšík i Lehečka. Svrčina si v Acapulku poradil s Duckworthem

Jiří Lehečka čeká na returnu v prvním kole turnaje v Dubaji.

Jiří Lehečka v prvním kole tenisového turnaje v Dubaji po obratu porazil 4:6, 6:4 a 6:2 Lucu Nardiho z Itálie. Dalším soupeřem osmého nasazeného hráče bude Španěl Pablo Carreňo. Postup na turnaji...

24. února 2026  18:26,  aktualizováno  25. 2. 7:13

Na měsíc v Číně. A dál? Klidně budu čekat, říká Kyzlink. Těší se na bouřlivé Slovince

Tomáš Kyzlink na tréninku české reprezentace v Poděbradech.

Kvůli rodičovským povinnostem začala sezona pro Tomáše Kyzlinka se zpožděním. Nejdříve jen vypomohl české reprezentaci s úspěšným rozjezdem kvalifikace o MS 2027 a teprve v lednu se vydal za dalším...

25. února 2026  6:27

Sudí? Tragičtí nebyli, říká Dostál. Rulíkův kartáč nevnímal, zato souzněl s Jílkem

Premium
Lukáš Dostál zklamaně odchází z arény po prohře s Kanadou.

Do Milána na olympijské hry dorazil z českých hokejistů v NHL jako první. S cestou zpátky za moře po vypadnutí ve čtvrtfinále s Kanadou taky nečekal, hned pelášil na trénink v Anaheimu. „Na olympiádu...

25. února 2026

Šok v Lize mistrů. Loňský finalista Inter končí, také doma prohrál s Bodo/Glimt

Radost versus smutek. Brankář Bodo/Glimt Haikin se raduje z historického...

Minulé jaro hráli finále Ligy mistrů, teď se fotbalisté Interu Milán nepodívají ani do osmifinále. Senzačně totiž končí už v předkole play off. Nad síly Italů byl i v úterní odvetě norský celek...

24. února 2026  18:45,  aktualizováno  23:31

Štefela vyhrál v Banské Bystrici, dostal se na druhé místo světových tabulek

Jan Štefela zdolává laťku ve finále mistrovství světa v Tokiu.

Bronzový výškař z loňského mistrovství světa Jan Štefela vyhrál Banskobystrickou laťku výkonem 232 centimetrů. Čtyřiadvacetiletý atlet o jediný centimetr zaostal za osobním rekordem, už jako jistý...

24. února 2026  22:41

Řítil se v převráceném stroji. Bobista po hrozivé havárii na ZOH opustil nemocnici

Rakouský čtyřbob vedený Jakobem Mandlbauerem po převrácení ve druhé jízdě na...

Rakouský bobista Jakob Mandlbauer byl tři dny po těžké nehodě v olympijském závodě čtyřbobů propuštěn z nemocnice do domácího léčení. Sedmadvacetiletý pilot byl od neděle v Salcburku v péči...

24. února 2026  21:40

Boleslav po otočce živí naděje na play off. Moře nestačil náskok dvou gólů, bere bod

Jan Buchtel z Mladé Boleslavi slaví gól do sítě Olomouce.

Hokejová extraliga se blíží do závěru základní části, předehrávku 48. kola obstarali hráči Mladé Boleslavi a Olomouce. Ačkoliv Hanáci vedli ve středních Čechách už 2:0, nakonec se musejí spokojit s...

24. února 2026  17:20,  aktualizováno  21:05

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Odveta Zápasu století! Boxerské legendy se znovu potkají v ringu

Filipínec Manny Pacquiao a Američan Floyd Mayweather Jr. se spolu utkali 2....

Před jedenácti lety psali Floyd Mayweather Jr. a Manny Pacquiao boxerskou historii. V takzvaném Zápase století lámali rekordy ve sledovanosti i tržbách a jejich duel se tak stal jednou z největších...

24. února 2026

Šéf paralympioniků: Sportovci bojkot schválili. Zakončení je otevřené téma

Šéf Českého paralympijského výboru Zbyněk Sýkora.

Přesně před čtyřmi roky začala válka na Ukrajině, Rusko na sousední zemi zaútočilo mezi olympijskými a paralympijskými hrami. Za deset dní začíná paralympiáda v Itálii a Mezinárodní výbor nedávno...

24. února 2026  17:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.