ONLINE: USK hraje v Zaragoze o třetí příčku. Udrží Žabiny šanci na postup?

Pražanky se Zaragozou hrají napřímo o třetí místo. Oba týmy mají 13 bodů a bilanci pěti výher a tří porážek.

Žabiny a vedoucí tým španělské ligy Salamanca mají po osmi euroligových kolech také shodnou bilanci, jen v opačném poměru 3-5 a poražený tým zůstane na dně tabulky.

V novém formátu soutěže postoupí do vyřazovací fáze čtyři nejlepší týmy. První dva budou mít jistou účast ve Final Six, třetí a čtvrtý celek o ni bude muset zabojovat ještě v play off.

Ve skupině F usiluje o postup už jen pět týmů. Polkowice se v minulých dnech ze soutěže z finančních důvodů odhlásily a jejich výsledky budou anulovány.