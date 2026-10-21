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ONLINE: USK bojuje v Lublinu o druhou výhru, už i s francouzskou hvězdou

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Sledujeme online   17:36aktualizováno  18:00
Pauline Astierová ze ZVVZ USK Praha se rozcvičuje před euroligovým zápasem s...

Pauline Astierová ze ZVVZ USK Praha se rozcvičuje před euroligovým zápasem s Lublinem. | foto: FIBA

Cassandre Prosperová ze ZVVZ USK Praha se rozcvičuje před euroligovým zápasem s...
Pauline Astierová na tréninku basketbalistek USK Praha v Lublinu.
Kateřina Kalná střílí na tréninku basketbalistek USK Praha v Lublinu.
Brianna Fraserová na tréninku basketbalistek USK Praha v Lublinu.
5 fotografií
ZVVZ USK Praha hraje druhé utkání Euroligy, týden po domácím vítězství nad basketbalistkami Tango Bourges se představuje na palubovce Lublinu. České šampionky zkouší získat další dva body ve skupině D. Pomáhá jim po návratu z WNBA i francouzská rozehrávačka Pauline Astierová. Zápas v Polsku sledujte od 18:00 v podrobné online reportáži.

Pražanky, které prestižní soutěž v sezonách 2014/15 a 2024/25 ovládly, prošly řadou změn. Po loňském ročníku, kdy nepostoupily do závěrečného turnaje Final Six, opustila tým trenéra Martina Bašty řada hráček včetně Valériane Ayayiové, Bridget Carletonové, Emmy Čechové, Emese Hofové, Brionny Jonesové či Janelle Salaünové.

Přišly naopak Francouzka Migna Touréová, Němka Frieda Bühnerová, Kanaďanka Cassandre Prosperová, americká rodačka a ázerbájdžánská reprezentantka Brianna Fraserová, Gabriela Andělová či Kateřina Kalná.

ONLINE: AZS Lublin – ZVVZ USK Praha

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Při vítězství nad Bourges 76:55 byla nejlepší střelkyní USK s 21 body Fraserová, 15 bodů dala Touréová.

„Chemie uvnitř týmu je úžasná. Holky jsou bezvadné lidsky, táhnou za jeden provaz a na trénincích je úžasná energie, což nám v minulé sezoně v některých fázích hodně chybělo,“ soudí Bašta.

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„Samozřejmě chemie na hřišti je ještě trošku něco jiného. Tam nám to trošku drhne, ještě nejsme úplně sehraní. Pořád se nevidíme v těch pozicích, ve kterých bychom se mohli vidět. Ale každým dnem, každým tréninkem to jde nahoru,“ dodává.

Před utkáním v Lublinu basketbalistky USK pozitivně naladila také víkendová ligová výhra na palubovce KP Brno 109:58, nejvyšší v sezoně. Po návratu z WNBA pomohla už i Astierová, která dala 20 bodů.

Pauline Astierová na tréninku basketbalistek USK Praha v Lublinu.

Kateřina Kalná střílí na tréninku basketbalistek USK Praha v Lublinu.

„Tato výhra (proti KP Brno) je pro nás určitě velkou motivací a povzbuzením před dalším euroligovým utkáním, protože jsme si ukázaly, že dokážeme hrát opravdu dobře. Do dalšího zápasu tak půjdeme s cílem zvítězit,“ řekla sedmnáctiletá křídelnice Karolína Taušová.

Lublin před týdnem prohrál na palubovce tureckého Emlaku Konut 61:85. Nejlepší střelkyní polského týmu byla s 16 body podkošová hráčka Catherine Reeseová.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
AZS Lublin vs. ZVVZ USK PrahaBasketbal - 2. kolo - 21. 10. 2026:AZS Lublin vs. ZVVZ USK Praha //www.idnes.cz/sport
Živě2:4
  • 9.00
  • 35.00
  • 1.06
Brandýs nad Labem vs. Besiktas JKBasketbal - 2. kolo - 21. 10. 2026:Brandýs nad Labem vs. Besiktas JK //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 35.00
  • 100.00
  • -
Trepca vs. OpavaBasketbal - 3. kolo - 21. 10. 2026:Trepca vs. Opava //www.idnes.cz/sport
21. 10. 18:30
  • 1.39
  • 14.60
  • 3.27
HBA Helsinki vs. Žabiny BrnoBasketbal - 2. kolo - 22. 10. 2026:HBA Helsinki vs. Žabiny Brno //www.idnes.cz/sport
22. 10. 17:30
  • 16.00
  • 24.90
  • 1.00
Cinkarna Celje vs. KP BrnoBasketbal - 2. kolo - 22. 10. 2026:Cinkarna Celje vs. KP Brno //www.idnes.cz/sport
22. 10. 18:00
  • 1.78
  • 14.50
  • 2.17
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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