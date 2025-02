To nejlepší, co lze Česku nabídnout. V Lize mistrů se chystá přestřelka s Murcií

Do boje o dvě postupové pozice do čtvrtfinále ze skupiny L vstoupil minulý týden domácí výhrou nad francouzským Nanterre 95:84. Nymburk zvítězil na palubovce Szombathely 106:86.

„Murcia má velmi dobře poskládaný tým a je to klub z nejsilnější evropské ligy. Mají jeden z nejlepších útoků v Lize mistrů. Takže nás nečeká nic snadného. Pokud však předvedeme výkon, jakých jsme schopni, může to být hodně dobrý zápas,“ uvedl v tiskové zprávě klubu rozehrávač Ondřej Sehnal.

Proti bývalému klubu se představí v dresu Murcie kubánský křídelník Howard Sant-Roos, který působil v Nymburce v letech 2015 až 2017. Potom nastupoval v Eurolize za CSKA Moskva a Panathinaikos, hrál také za Darüssafaku, AEK Atény či Zaragozu. Hlavní hvězdou španělského vicemistra a bronzového týmu minulé sezony Ligy mistrů je ale kanadský rozehrávač Dylan Ennis.

ONLINE: ERA Nymburk – UCAM Murcia Duel osmifinálové fáze basketbalové Ligy mistrů v podrobné reportáži v úterý od 18:30

Dalšími oporami jsou reprezentanti Černé Hory Jonah Radebaugh a Marko Todorovič, Švédové Simon Birgander a Ludvig Haakanson a Lotyš Rodions Kurucs, který má na kontě 139 zápasů v NBA za Brooklyn. V NBA si zahráli také Troy Caupain a nedávná posila z Badalony Kaiser Gates.

„Mají hodně dobrých individualit a hrají velmi kolektivně. Občas to jde až do extrému a snaží se vytvářet ještě volnější střelu. Kdokoli z nich může dát 20 bodů a musíme se na každého pořádně připravit. Švéd Haakanson patří mezi nejlepší rozehrávače ve Španělsku. Radebaugha znám z působení v německé lize. Sant-Roos a jejich nejlepší střelec Ennis. Na ty si musíme dát pozor na perimetru,“ uvedl Sehnal.

„Pod košem mají Todoroviče, který má výšku a talent na to hrát v Eurolize. Je to jméno za jménem, ale nesmíme se jich zaleknout a hrát podobně jako třeba proti Galatasarayi. Návrat do obrany nemají nejlepší, toho bychom mohli využít. Musíme hrát rychle a nepřizpůsobovat se jejich hře,“ prohlásil Sehnal.

Doufá, že se Královka zaplní a příznivci Nymburku pomohou. „V základní skupině jsme měli obrovskou podporu fanoušků. Byli naším šestým hráčem na hřišti. S fanoušky je to něco úplně jiného, hrajeme s mnohem větší energií. Věřím, že to bude jeden z nejlepších zápasů, který lze v Česku nabídnout. Tohle by si nikdo neměl nechat ujít,“ dodal Sehnal.

Dylan Ennis prožívá zápas s Nymburkem.

Murcia v Lize mistrů prohrála jen na úvod s tureckou Manisou a od té doby má sérii šesti vítězství. Nymburk podlehl pouze v závěru základní skupiny s Promitheasem Patras v době, kdy měl jisté první místo a přímý postup od osmifinále.

„Murcia bude zatím nejtěžší soupeř, jakého jsme v Lize mistrů potkali. Kádr mají složený podobně jako my. Mají dvanáct hráčů, kteří mohou zápas rozhodnout, takže je mnohem těžší se na ně připravit,“ prohlásil křídelník František Rylich.