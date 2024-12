Tak tohle jsem opravdu nečekal. Derby nebyly nervy, překvapilo „pekaře“ Šišku

Ve finiši sezony se mentálně vyšponujeme, věří v Děčíně Zničující porážku 75:104 v derby v Ústí přijali basketbalisté Děčína bez výmluv a se ctí, ale rivalovi vzkazují: „Hlavně po mentální stránce se hráči vyšponují až v závěru sezony a já věřím, že se tam dostaneme,“ nepochybuje Válečník Filip Kroutil, že Armex ještě v letošní lize nepředvedl své maximum. Teď je však na vlně Sluneta, Válečníci rozjeté mašině vzdorovali jen v první čtvrtině. „Druhá čtvrtka nám ujela. Tam to bylo klíčové, soupeř si vybudoval náskok, který si držel celý zápas, dostal se do herní pohody a trefoval těžké střely. My byli v křeči,“ přiznal děčínský rozehrávač Tadeáš Slowiak. Najde se i pár polehčujících okolností pro děčínský krach. Po delším zranění se teprve rozehrává lídr A. J. Walton, na marodce skončil hecíř Tomáš Pomikálek. A Válečníci měli v nohách páteční domácí bitvu s Opavou, zatímco Sluneta měla předehráno a odpočívala. „Tyto okolnosti hrály více pro domácí, ale není to žádná výmluva. Sluneta měla excelentní střelbu za tři, my jsme se jim vyrovnali na útočném doskoku, což nás mohlo podržet ve hře, ale po první vyrovnané čtvrtině nás prostě přeběhli,“ gratuloval sokovi ke skvělému výkonu děčínský sportovní manažer Jakub Důra. Armex končí rok na pátém místě tabulky s bilancí 11 výher – 8 porážek. Do konce základní části chybějí tři kola, postup do skupiny A1 už Válečníky nemine. „První část sezony asi dopadla tak, jak jsme chtěli, i když vždy chceme být výš. Věřím, že vstup do skupiny A1 budeme mít dobrý a v play off to bude ještě o stupeň lepší,“ vyhlíží rozhodující fázi ligy Kroutil.