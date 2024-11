S čelovkou na Kunětickou. Jak Šiška rozchodil pardubický padák

„Nic příjemného. Byl to můj první padák v životě, takže jsem si ho vychutnal. Nasadil jsem si čelovku, šel jsem v noci na Kunětickou horu, v lese jsem to vychodil a nechal to tam,“ líčil trojnásobný ligový vicemistr, jak uzavřel titěrnou pardubickou kapitolu.

Bez angažmá dlouho nezůstal, v neděli, v den svých jedenatřicátých narozenin, už patnácti body řídil ústecký veleobrat proti Olomoucku. Z minus 21 na výhru 82:75!

„Nevím proč, ale v Pardubicích jsem byl takový zatažený, bez sebevědomí. Teď jsem ready a chci tu ukázat, že to pořád umím,“ přeje si třetí člen ústeckého klubu odložených hráčů z Pardubic. Už po minulé sezoně Beksa neprodloužila kontrakty Tomášovi Vyoralovi a Josefovi Potočkovi, teď už všichni včetně dalšího vyhnance Šišky oblékají dres Slunety.

Ústí nad Labem, 3.11. 2024, Sluneta Ústí nad Labem - Olomoucko, utkání NBL. Porada Tomáše Vyorala (vlevo), vpravo Ondřej Šiška.

„Smáli jsme se tomu, když jsem přišel do šatny. Až budeme hrát proti Pardubicím, o motivaci nebude nouze,“ cukají koutky rodákovi z Přerova.

Jeho rychlý konec v Pardubicích mnohé překvapil. „Mě taky! Vyhrát jeden dva zápasy, mohlo být všechno jinak. Měli jsme na lopatě Nymburk, v Ústí jsme taky mohli uspět, sebevědomí by pak narostlo a hrálo by se jinak. Ale Pardubice jsou za mnou, všem děkuju, kluci v týmu byli fajn, trenér fajn, nerozešli jsme se ve zlém. Klub však udělal nějaké rozhodnutí a tím je to uzavřené,“ hledí do budoucnosti.

I když Slunetu posílil krátce po vyhazovu z Pardubic, jeho cesta do Ústí nevedla přímo. „Chtěl bych poděkovat panu Růžičkovi,“ zmínil kouče pražské Slavie, „že mě vzal na pár tréninků, abych z toho nevypadl. Nakonec to tam neklaplo z různých důvodů, především proto, že jsem chtěl primárně do Ústí,“ vysvětluje.

Jakmile Šiškův agent Jiří Šebek vypustil do světa zprávu, že zkušený rozehrávač je volný, nabídky se mu hrnuly. „Bylo to docela turbulentní. Měl jsem více možností, ale jsem rád, že nakonec dopadlo Ústí. Tým tady má vysokou kvalitu, lidi to baví, chodí tu na basket. A hrát před plnou halou je super,“ pohltila Šišku atmosféra při jeho premiéře.

Slunetu hnalo za obratem 1 079 diváků. „Paráda! Ze začátku jsem byl trošku nervózní, ale to asi k tomu patří,“ přiznal ostřílený borec, že i jemu se v pekelné kulise lehce rozklepala kolena.

Možná i proto se Sluneta propadla do obří ztráty, jakmile se však Šiška dostal do provozní teploty, bylo zle. Třináct ze svých patnácti bodů dal v posledních 14 minutách zápasu, na ústeckém obratu nikdo neměl zásadnější podíl.

„Otočit z minus 21 proti týmu, jakým je Olomoucko, určitě svědčí o tom, že tady basket hrát umíme. Jistě, nebylo to bez chyby, ale celkově to byl skvělý zápas,“ nadchl Šišku debut za nový tým.

Na severu ale žádným nováčkem není. Zatím nejúspěšnější část své kariéry prožil v Děčíně, kde během sedmi sezon třikrát slavil ligové stříbro a fanoušci Válečníků ho zbožňovali. Odpustí mu i přestup k nenáviděnému arcirivalovi?

„Věřím v to. Snad kvůli tomu nebude z děčínské strany žádná zlá krev,“ doufá bývalý Válečník, který však válečníkem zůstal i po konci v Děčíně. „Mám to na tom postavené. Fyzická a rychlá hra, kontakty, to mám rád. A je to něco, co možná Ústí ještě trochu chybí. Takže si myslím, že budu dobrý díl do skládačky.“

Ani v nadbytku hráčů podobného ražení v ústeckém kádru Šiška problém nevidí. Věří, že s Tomášem Vyoralem či Adamem Čížem se na hřišti srovnají. „Všem nám už bylo přes 30, máme dost zkušeností na to, abychom hráli přesně tak, jak to vyhovuje týmu. Klidně si odehraju svoje v obraně, budu vytvářet pozice. Když uvidím, že Adam nebo Tomáš mají svůj den, nedělá mi problém se upozadit. A snad bude to platit i naopak,“ věří ústecká devětadevadesátka.

Ústí nad Labem, 3.11. 2024, Sluneta Ústí nad Labem - Olomoucko, utkání NBL. Vlevo John Wright, vpravo Ondřej Šiška.

Číslo, které proslavil hokejový fenomén Wayne Gretzky, si český reprezentant v basketbalu 3x3 vybral proto, že „jeho“ devítku v Ústí už obsadil David Žikla. „Samozřejmě vím, kdo byl Gretzky a co měl za číslo. A taky to, že se rád pohyboval za bránou a odtamtud dával góly. Když mě v Děčíně trénoval Pavel Budínský, měl podle něj nazvanou dokonce pozici pod košem, říkal tomu Gretzky spot. Sice to není úplně moje místo, ale jestli budu mít kariéru jako Gretzky, zlobit se nebudu,“ mrkne Šiška.

Za Ústí debutoval v den svých narozenin a lepší dárek než výhru po megaobratu si mohl dát těžko. I když... kdyby v závěru proměnil jednu šestku navíc, stal by se i nejlepším střelcem Slunety, takhle se s patnácti body o prvenství podělil s Vyoralem a Peckou. „Láďa Pecka je kapitán a místní legenda. Nevím, co by se stalo, kdybych ho hned první zápas takhle střelecky překonal. Strach mi to nedovolil!“