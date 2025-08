„Ondra od nás dostal nabídku, ale představoval si jinou. Takový je profisport, rozešli jsme se korektně a přejeme mu jen to nejlepší do budoucna. Uvidíme, kam ho kroky zavanou, u nás to nebude,“ uvedl ústecký generální manažer Tomáš Hrubý s tím, že Šiška by měl zůstat v české nejvyšší soutěži. „S novým klubem si to oznámí sami.“

Jedenatřicetiletý Šiška má za sebou v NBL 12 sezon, sedm z nich strávil v Děčíně, kde střádal medaile. Celkem odehrál na elitní scéně 489 zápasů, kromě severočeských rivalů jeho služby využívali také dvakrát v Brně, jednou v Kolíně a v Pardubicích, odkud loni na podzim přišel do Slunety.

A její hře dal šťávu, s Tomášem Vyoralem vytvořili obávaný tandem.

„Ondra je fajn kluk, náš tým oživil. Všichni si pamatují na první měsíc po jeho příchodu, přesně to jsme potřebovali. Absolutně jsme nelitovali. Byli jsme rádi, že u nás hrál. Přejeme mu jen to nejlepší do budoucna,“ vzkázal Hrubý.

Do paměti se vryl vánoční Šiškův zázrak, asistence skoro přes celé hřiště Lesleymu Varnerovi pouhých 1,7 sekundy před koncem zápasu s Ostravou, díky čemuž Ústí otočilo po strhující koncovce na 79:78.

Tehdy dostal hosty do vedení Lamb Autrey, kterého by fanoušci zase rádi viděli v dresu Slunety. Jenže Hrubý spekulace uťal: „Rozhodně nepřijde.“

Ústí posílil jako první cizinec Nick Johnson, který bude v Evropě nováčkem. „Pracujeme intenzivně, minimálně dva nebo tři zahraniční hráči ještě náš kádr doplní,“ prozradil Hrubý. „Ještě chceme jednoho hráče na perimetr, dva pod koš.“