One Šiška Show. Lídr děčínských basketbalistů se v závěru derby „zbláznil“

Domácí hrdina udělal z derby One Šiška show. V závěru se „zbláznil“, jak to nazval děčínský klub. Sázel trojky, najížděl na koš a Slunetu paralyzoval. „Jsem za něj strašně rád,“ chválil ho trenér Tomáš Grepl po nejtěsnější ligové výhře 88:87.

32 bodů, šest trojek, koeficient užitečnosti 37. Rodák z Přerova zažil nejpovedenější večer kariéry. Potřetí se přehoupl přes třicetibodovou hranici, dorovnal svůj bodový rekord z února proti Olomoucku, ale tehdy měl užitečnost 30. „Je pravda, že trojku s faulem jsem nedal od minižáků,“ rozesmál se Šiška. „32 bodů je fajn, ale že bych to považoval za top výkon... Byly cennější výhry.“

Cennější? Ta pondělní takový punc měla. Vždyť Děčín porazil sousedy po roce a půl. Zase šlo o thriller, to už je standard severočeských trháků. „Jsme rádi za obrat, ale hrát tak dál, nemůžeme o výhrách přemýšlet,“ míní Šiška. „Takhle se nechceme prezentovat, měli jsme štěstí.“

A Šišku. V posledních dvou minutách dal dvě trojky, jednu s faulem. Když s klaksonem neproměnil poslední střelu exděčínský Autrey, senzační obrat byl završen. Vždyť Sluneta vedla až o 13 bodů.

„Nevím, jestli Šiška byl výjimečný, ale my nebyli schopni ho ubránit, to byl přitom hlavní úkol. Obrana Šišky neexistovala,“ kál se ústecký pivot Dalibor Fait. I Pištěcký se mračil: „Nemám problém, když Šiška vystřelí přes zvednuté ruce a dá těžkou střelu. Ale my mu dovolovali dvoutaktové cvičení. A on se chytil. Při vší úctě k Děčínu, papírově jsme silnější a měli jsme jasně vyhrát. Selhání.“

Šiška má s Děčínem tři šerpy vicemistra a v NBL působí už osmou sezonu. Do vůdce dorostl 192 cm vysoký špílmachr postupně. Díky svému dravému stylu je nejfaulovanějším hráčem ligy, v průměru ho nedovoleně zastaví 8,4krát. A teď je s 25,8 body za zápas i druhým nejlepším střelcem NBL. „Když se podíváte na naši sestavu, hodně jsme ji obměnili. S Ježkem a Pomikálkem jsme tři nejstarší, což mě trochu děsí,“ zubí se Šiška, 27letý dýdžej děčínské kabiny. „Tíha zodpovědnosti leží hlavně na nás třech, ale nikdo z nás nemá problém pozici lídra vzít.“

Děčínský trenér Grepl tvrdí: „Ondra Šiška je kapitola sama pro sebe. Má obrovský prostor ke zlepšení, takové výkony bych po něm chtěl častěji. Teď má nejlepší roky; on je fyzický a ta fyzičnost půjde dolů.“

Pokora, trpělivost, dřina, tím se Šiška řídí. „Ale rady mladým úplně dávat nechci, protože sám nevím, co je dobré a co špatné.“ Příkladem jde na hřišti, kde naplňuje svoje motto: „Není po všem, dokud není konec.“ Ústí by mohlo vyprávět.